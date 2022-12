Santiago del Moro rompió el silencio y se refirió a las acusaciones de fraude en Gran Hermano: "No se enteren"

El conductor se refirió a las fuertes acusaciones que persiguieron a la producción del programa luego de la eliminación de María Laura.

Santiago del Moro rompió el silencio y se refirió a las acusaciones de fraude a la producción de Gran Hermano. Varios televidentes aseguraron que los responsables del reality show habían arreglado la gala de eliminación, ya que terminó eliminada María Laura cuando en las redes sociales la mayoría votaba por Nacho o Daniela. Entonces, el conductor decidió aclarar la situación.

Luego de que se expusieran muchas críticas al respecto, se realizaran memes e incluso se manifestara que los votos por SMS no entraban, la producción de Gran Hermano habilitó a Del Moro para que aclarara la situación en vivo. Entonces, el conductor aprovechó un espacio en la emisión diaria del reality para explicar cómo se contabilizaban las votos y cuál es la dinámica dentro del programa.

"Le quiero explicar algo a la gente, para que sepa. Cuando arrancamos la gala de eliminación de los domingos, es así: hay una computadora al costado, que trabaja con la gente de la empresa, junto a una escribana que fiscaliza todo", empezó por decir Del Moro sobre las acusaciones de fraude. "Cuando yo digo que por un momento se pone en pausa, ahí le dan un número a la escribana, que lo coteja con la computadora, ella firma eso y ese es el sobre que me traen", añadió el conductor. Además, continuó: "Me ponen el sobre con el porcentaje para que ellos no se enteren, después la votación continúa, hasta el último segundo la gente puede votar. Eso es lo bueno del juego".

Por otro lado, luego de explicar esta situación, Del Moro analizó la decisión del público y aseguró que "la gente se dio cuenta que María Laura se quería ir". "Yo anoche pensé que se iba Nacho o Daniela, yo creo que Daniela te gana de mano anoche, por todas las intervenciones que tuvo conmigo. Ella tenía muchas ganas de quedarse y vos no, Cata", reflexionó por último el conductor.

¿Qué participante de Gran Hermano sos?: el test que es furor en las redes

Un test para saber para saber que participante de Gran Hermano (Telefe) sos se volvió viral en las redes sociales y es furor entre millones de fanáticos del reality.

El formulario fue creado por un fan de Gran Hermano y consta de 33 preguntas en total. Al finalizarlo, el test arroja el resultado final: quién es el personaje de la casa más parecido a uno. Además, da la opción de compartir el resultado en las redes. Miles de usuarios de Twitter se divirtieron mostrando sus resultados y comparándolos con otros.

En la pantalla de inicio, el creador del test aclara: "Solo por diversión. No se lo tomen en serio, porque con algunos solo me desquité". Algunas de las preguntas son: "¿Te gusta ser el centro de atención?", "¿Sos introvertido o extrovertido?", "¿Te sentís cómodo estando rodeado de gente o preferís pasar tiempo a solas?", "¿Vivís por y para el chisme, te es indiferente o no te interesa en absoluto?" y "¿Te afectan las opiniones externas, Independientemente de quién provenga?".

Otras preguntas indagan sobre las diferentes formas de reaccionar ante conflictos, la manera de procesar las emociones, la tendencia a los celos y al rencor y el grado de impulsividad de la persona. "¿Te consideras una persona abierta de mente?", "¿Qué rol ocupás en tu grupo de amigos?" y "¿Recurrís a la mentira?" y "¿Aprovechas el punto débil de los demás para tu propio beneficio?" son otras de las preguntas más importantes que aparecen en el cuestionario.

A la mayoría de los extrovertidos les tocaron Mora, Daniela y Julieta, mientras que a aquellos más reservados, el test les arrojó como resultado a Marcos. "La dramática, algo rencorosa pero sorora y copada, de las que te encontrás en el baño del boliche. Amante de las cámaras y atención en general. Te gusta socializar y estar en contacto con gente positiva así como también salir para disfrutar y despejarte", dice el test sobre Julieta.