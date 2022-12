Santiago del Moro hizo llorar a Romina en Gran Hermano: "Te quiero contar"

Santiago del Moro puso en aprietos a Romina Uhrig con un comentario que la descolocó en plena gala de Gran Hermano. El video del momento en el que la participante rompió en llanto en la transmisión de Telefe.

En Gran Hermano se vivió una situación sumamente incómoda. Durante la transmisión del pasado miércoles 14 de diciembre, Santiago del Moro le hizo un fuerte comentario a Romina Uhrig en plena gala de nominación y la mujer rompió en llanto.

"¿Alguna cábala por ahí? Romi, con la foto de tus hijitas...", le preguntó Del Moro a Romina. Y luego le compartió qué fue lo que pasó en una de las galas de Gran Hermano: "Romi, te voy a contar algo... te quiero contar algo lindo, algo hermoso. Ayer no, el domingo... me crucé con una hijita tuya. Hermosa..., le di un abrazo bien fuerte".

"Es igual a vos, igual a vos... te felicito por la hijita hermosa que tenés. Te lo quería contar porque sabía que te iba a poner feliz", agregó el conductor. Entre lágrimas, Romina reaccionó: "Gracias, Santi". Y una vez más, Del Moro siguió llenando de elogio a la pequeña: "Es hermosa tu hija, tenía una sonrisa de oreja a oreja". Y le aconsejó: "Así que vos también tendrías que tener lo mismo: una sonrisa de oreja a oreja".

Finalmente, el conductor le pidió los participantes que intenten disfrutar de estar en el reality de Telefe. "También le digo a todos los familiares de ustedes, que vienen al piso, hinchan por ustedes, los aman... y los ven más que nunca porque los ven 24 horas", concluyó.

El repudiable comentario de Alfa contra las mujeres en Gran Hermano

Walter "Alfa" volvió a estar en el ojo de la tormenta por nuevas declaraciones que causaron malestar entre sus compañeras mujeres en Gran Hermano (Telefe). El polémico concursante hizo un comentario sobre "las mujeres menopáusicas" y fue cruzado por Romina Uhrig.

"A una señora de 60 la trato de usted y la ayudo a cruzar la calle", soltó Alfa y desató un torbellino de cruces de parte de Julieta y Romina. "¿Por qué no puede tener 60 años y ser canchera?", retrucó Julieta Poggio, mientras que Romina opinó: "Una señora de 60 años es recontra joven. Tengo amigas de 60 están re bien, mejor que una de 30".

Impulsivo, Alfa disparó: "Ya de por sí la menopausia cambia a las mujeres...". Frenado en seco por Julieta, el veterano mantuvo un tenso cruce con Romina Uhrig. "¡Te estás yendo a la mierda!", sentenció la exdiputada del Frente de Todos. "No me estoy yendo a la mierda. Estoy diciendo lo que creo. No me quieras hacer quedar mal. Estoy hablando que la menopausia cambia el carácter de las mujeres. Esta comprobado científicamente", siguió Alfa en su tesitura.

Descolocada, Romina le respondió: "¡A vos porque te gustan las pendejas!". Tras decir a viva voz que le gustan las mujeres más jóvenes, Alfa intentó desdecirse y terminó aclarando que "las de 34 y 36 no son pendejas".