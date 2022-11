Santiago del Moro aniquiló a Rial tras sus críticas: "Ni me importa"

El conductor del reality show enfrentó las duras críticas de su precursor y se mostró poco afectado por lo que piensen de su rol.

Santiago del Moro enfrentó a Jorge Rial y le contestó a sus críticas por su rol en la conducción de Gran Hermano. El famoso periodista de espectáculos y animador de las anteriores temporadas del reality show aseguró que el canal estaba "desgastando a Del Moro" y que esto no sería efectivo a la larga para el programa. Ante estas declaraciones, el conductor hizo un fuerte descargo.

Interceptado por el móvil de LAM (América TV), el exconductor de MasterChef Celebrity se refirió a las críticas de Rial y se mostró muy indiferente a lo que piensen de él. "Yo no estoy acá, después de tanto tiempo, para explicar quién soy. Esas cosas hay que preguntárselo a la persona que lo dice", empezó por decir Del Moro contundente.

En este marco, Santiago amplió: "La verdad es que yo hablé con Jorge en su momento y con Mariano Peluffo, para saber un poco cómo era conducir Gran Hermano, porque no es un programa más". Además, añadió: "Gran Hermano es gigante por todo lo que te pasa como conductor, te atraviesa, te lleva puesto, te interpela todo tiempo".

Luego, el conductor habló en particular sobre los dichos de Rial y aseguró que "no le importan". "Cualquiera puede tener una opinión mía. Hace mucho que no me importa, o he trabajado mucho en mi vida, para que no me importe la mirada del otro", enfatizó. Por último sentenció con una fuerte chicana para quienes se burlan de él como conductor.

"Tengo un programa número uno en la radio y, en este momento, número uno en la tele. Disfruto de eso y el resto, no me llega ni me importa. Pero no es por jugarla de relajado, simplemente no me importa", sentenció contundente.

El palito de Flor de la V a Santiago Del Moro por Gran Hermano: "Esa es la diferencia"

Flor de la V habló a fondo sobre Santiago del Moro, quien conduce Gran Hermano por Telefe. La presentadora de Intrusos por América TV utilizó su espacio televisivo para referirse al rol de su colega y criticó fuerte el abordaje de algunas situaciones polémicas adentro de la casa. "Las personas que conducen deberían hacer una salvedad con ciertas cosas que suceden y no naturalizarlas", lanzó.

"La casa más famosa, hegemónica y discriminadora del país", señaló Flor de la V de manera contundente sobre Gran Hermano, antes de iniciar el informe vinculado a la imagen que dan los participantes. "Suceden muchas cosas y la verdad es que nosotros, particularmente desde acá, no pedimos que los participantes sean un ejemplo", agregó.

En ese momento, se refirió a un comentario de Santiago Del Moro que no dejó pasar desapercibido. "Ayer dijo lo siguiente: 'Ellos no son un ejemplo, ellos no tienen que demostrar'. Sí, pero me parece que lo que debemos hacer nosotros como comunicadores es decir: 'Esto no está bien, esto que está sucediendo está mal, eso no se hace'. Eso es lo que debemos hacer, no dejarlo pasar", consideró.

El disparador del descargo de la conductora fueron las actitudes de Juan, quien fue el último eliminado de Gran Hermano, y de Walter "Alfa". "Esa es la diferencia, que quizás hoy tenemos la posibilidad de construir una sociedad mucho más inclusiva", concluyó.