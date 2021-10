Sandra Borghi se indignó con L-Gante y Tamara Báez: "Frena y se las clava"

En Nosotros a la Mañana, la conductora criticó fuertemente las uñas novia del cantante y los trató de padres irresponsables.

Sandra Borghi se mostró indignada con L-Gante y Tamara Báez, luego de que compartieran un video en el que se los puede ver en el auto, con Jamaica adelante en brazos de la joven. En Nosotros a la Mañana, la conductora criticó fuertemente las uñas novia del cantante y los trató de padres irresponsables.

“Mirá el tamaño de las uñas que tiene por favor, no la puede agarrar, mirá ese cuerno rojo son las uñas. No puede proteger a una criatura con esas uñas rojas de ese tamaño, si ese chico frena le clava la uña en la oreja, segundo ¿cómo haces para manipular a una beba de un mes con semejante uña querida?”, expresó frente a la mirada del Pollo Álvarez, conductor del ciclo de El Trece.

Luego, Borghi hizo referencia a la imprudencia del músico y la joven por no colocar a la beba en el asiento correspondiente para autos: “Activá el huevito de atrás más que la temporada. Los huevitos a esta altura se colocan mirando hacia atrás, ni si quiera se los ponen mirando hacia adelante, para que en caso de un impacto no tenga que golpear con la cabecita y haga un latigazo, fíjate la fragilidad de la que estamos hablando”.

L-Gante y Tamara Báez se aproximan a una reconciliación

L-Gante y Tamara Báez fueron los otros protagonistas del pasado fin de semana. El músico y la joven hicieron fuertes descargos en redes sociales en los que confirmaban su crisis. "No te voy a contar lo que hiciste por respeto a Jami nuestra hija pero que yo vivo de tu costilla? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá. Yo fui a tener a un hospital, yo fui lo mejor que pudiste tener y por una hora y media tiraste toda la basura. Me das pena vos tu mamá que quería que abortara y todo este tiempo quiso hacerme la vida imposible le tiene celos a su nieta de un mes", fue parte del post que hizo Tamara en su Instagram.

"Te deseo lo mejor y a tu hija la puedes ver cuando quieras y cuando puedas, pero yo a vos no te quiero ver nunca más! Perdiste a tu familia y ahora te querés hacer el víctima no hay vuelta atrás acá y encima te metiste con mi mamá, mi mamá que es la mejor que estuvo conmigo en todas embarazada y ahora. No es como tu mamá que anda fumando y tomando alcohol con los pibes! Mientras vos trabajas Boludo te viven todos tus amigos y le decís a la que era tu mujer que vive de tus costillas, como te equivocaste", agregó la novia de L-Gante.

Sin embargo, tras este picante intercambio, en la página Chusmeteando mostraron cómo Tamara Báez acompañó a L-Gante en uno de sus últimos recitales. Luego de este encuentro, la pareja se mostró nuevamente unida y son muchos los que apuntan a una supuesta reconciliación.