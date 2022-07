Salió a la luz quién es la mujer con la que se escribía el exesposo de Fernanda Callejón: "La novia de Iván Noble"

La escandalosa separación de María Fernanda Callejón afectaría también a Iván Noble.

Salió a la luz quién es la mujer con la que Ricky Diotto habría engañado a María Fernanda Callejón. Desde marzo, los rumores de una tercera en discordia abruman la relación de la actriz y su pareja, sin embargo, la artista negó rotundamente una y otra vez que estuvieran en crisis hasta fines junio que se animó a anunciar la separación definitiva.

A través de su cuenta personal de Instagram, María Fernanda Callejón anunció su separación, pero eso no calló los rumores de infidelidad por parte de su exesposo. Ricky Diotto aclaró en su descargo que la ruptura no estaba relacionada a una tercera en discordia dentro de la pareja, pero fue Karina Iavícoli quien demostró todo lo contrario.

En Socios del Espectáculo, la periodista lanzó: "La persona con la que Ricky Diotto se escribía, se escribe, con la que mantendría o mantiene una relación se llama Martina. Es una chica de Tandil pero vive en Capital Federal. Tiene un showroom de ropa y accesorios y el punto es que ella está en pareja hace bastantes años con un músico muy reconocido. La verdad no sé si él está al tanto que ella se escribe y se ha visto con Ricky Diotto. Martina es la pareja de Iván Noble".

Martina e Iván Noble.

Previo a revelar el nombre de la mujer con la que se escribía el exesposo de la actriz, Karina Iavícoli aclaró que en en su momento dijo que sabía que la persona con la que se escribía Diotto era la pareja de alguien famoso aunque no sabía los nombres. Durante el fin de semana se los enteró y luego de que Callejón la incitara a dar toda la información, reveló todo lo que sabía.

La palabra de María Fernanda Callejón

La actriz estuvo en LAM donde confirmó la información de Karina Iavícoli, pero le pidió que muestre los chats que tenía y que de el nombre de la mujer con la que se escribía su exmarido. Sin embargo aprovechó para pedir respeto por su hija que está intentando procesar la separación de sus padres. En diálogo con Socios del Espectáculo aseguró que esta "como puede" y cuando el cronista le mencionó que la veía triste, simplemente lo miró para que no le pregunte más nada relacionado a la separación.

Por su parte, Karina Iavícoli aclaró que lo que informó no es con la intención de molestarla y agregó: "Me parece que el que tendría que haber sido cuidadoso es Ricky Diotto, no nosotros que nos dedicamos a esto. No te enojes con el mensajero".