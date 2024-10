Salió a la luz lo que todos imaginaban de Viviana Canosa: "Me he acostado"

Viviana Canosa y una revelación íntima que sorprendió al ambiente del espectáculo.

Viviana Canosa es una de las periodistas más influyentes del mundo de la televisión y el espectáculo y en este último tiempo se alejó de los medios tras su último paso por LN+. Ahora volvió a la escena al frente de su propio programa en Radio Rivadavia, donde realizó una confesión sorpresiva acerca de los rumores de su intimidad.

En la jornada del viernes 11 de octubre por Radio Rivadavia, Viviana Canosa comenzó hablando de los rumores que la pusieron en el ojo de la tormenta poco tiempo atrás, ya que se dijo que fue una de las que había mantenido un encuentro con el expresidente Alberto Fernández. De hecho, Mirtha Legrand alimentó la tensión cuando lo mencionó en su programa.

"Hablé con Mirtha, me pidió disculpas, y le respondí que no era necesario hacerlas públicas porque, en realidad, no lo necesito. Yo sé quién soy, lo que hago y lo que digo", dijo sobre la charla que tuvo con la conductora de 97 años. En ese momento, decidió hacer una revelación sobre su intimidad.

"Me he acostado con mucha gente impresentable, pero no con los que me atribuyen", lanzó sin tapujos. "Me equivoqué con un montón, una manga de pelotudos, pero no con estos", sumó refiriendose no solo al expresidente Alberto Fernández, sino también al actual presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou, con quien también se habían desprendido algunos rumores.

Viviana Canosa volvió a la radio y reveló qué le hizo Milei: "Engaño al pueblo argentino"

Viviana Canosa volvió a la radio tras sus inesperadas salidas de LN+ y El Observador y no dudó en apuntar con dureza contra Javier Milei en su editorial. "El presidente me dejó sin radio y sin televisión", acusó la periodista al líder de La Libertad Avanza durante su primera intervención en Viviana630 (Radio Rivadavia).

Tras unos meses alejada de los medios, Viviana Canosa regresó a la radio y lo hizo con fuerza y una importante denuncia. Es que la polémica periodista fue vital para el crecimiento de Javier Milei durante la campaña que lo terminaría llevando a la presidencia, pero según contó la propia Canosa el mandamás fue el responsable de que se quedara sin trabajo.

Así lo contó en "Libertad de expresión", como decidió llamar a la primeria editorial de Viviana630, su nuevo programa en Radio Rivadavia. Durante su columna, Canosa acusó directamente a Milei de intervenir para que la despidieran de sus trabajos: "Este es un gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión. Yo pasé de ser una ‘periodista amiga’ a que pidan mi cabeza en LN+ y El Observador. El presidente me dejó sin radio y sin televisión".

"El mismo tipo que tiempo atrás me había pedido de muy buena manera que le presente el libro. Yo de todo corazón lo hice. Al poco tiempo me enteré que era un plagio", agregó, filosa. Respecto al quiebre de lo que fue su relación con el Presidente, la periodista lo tiene bien en claro, que fue cuando en plena campaña denunció la venta de candidaturas a "la gente de Massa": "Ahí me convertí en su enemiga".