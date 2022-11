Salió a la luz lo que nadie sabía de la relación de Benjamín Vicuña y La China Suárez: "Aprovechamos"

La madre del actor deschavó a la ex pareja y develó un detalle que muchos desconocían sobre su relación.

Pese a que hace casi dos años que finalizaron su relación, Benjamín Vicuña y Eugenia "La China" Suárez continúan protagonizando varios escándalos como la pareja que fueron. Recientemente, la mamá del actor deschavó a la ex pareja y reveló un detalle que nadie sabía sobre el vínculo amoroso.

En diálogo con el ciclo televisivo chileno Todo por Ti, que conduce Cecilia Bolocco, Isabel Luco Morandé, la mamá de Vicuña, reveló que la pareja se casó en el año 2018. "El Benja bautizó a la Magnolia, y de repente alguien le dijo 'dale, aprovechá. ¿Por qué no hacés 2x1? Y aprovechamos para casarlos", reveló la ex suegra de Suárez.

En ese sentido, la mamá de Vicuña reveló que la ceremonia "fue preciosa", pero el actor chileno no tardó en salir a aclarar la situación. Al parecer, la ceremonia sí existió, pero según el artista "no fue un rito". "No tengo una particular afinidad ni por el rito, ni por la fiesta ni por ese paso tan fuerte por la iglesia. Creo que hay otras cosas más importantes también", confesó el actor.

Benjamín Vicuña se cansó de la China Suárez y tomó una drástica decisión

En las últimas horas quedó en evidencia que Benjamín Vicuña bloqueó a Eugenia "La China" Suárez en las redes sociales. La relación entre el actor chileno y la ex Casi Ángeles es muy tirante desde que Vicuña anunció su ruptura en una historia de Instagram el año pasado, días antes de que se desatara el Wandagate.

"La China" Suárez parecía atravesar un momento personal muy tranquilo y feliz con su novio Rusherking después del vendaval que significó el escándalo que la tuvo como protagonista junto a Wanda Nara y Mauro Icardi. Pero en las últimas horas los seguidores de la actriz hicieron foco en una de sus más recientes publicaciones al notar un pequeño detalle que evidencia cómo es hoy su vínculo con Benjamín Vicuña, su ex pareja y padre de dos de sus hijos (Magnolia y Amancio).

Muy feliz por la nominación a los Premios Cóndor de Terapia Alternativa, la serie que protagonizó con Vicuña y Carla Peterson, "La China" publicó la noticia y arrobó a sus compañeros para felicitarlos. Sin embargo la cuenta del actor no quedó subrayada como el resto de los perfiles mencionados.

El motivo de esto es que el chileno habría bloqueado a su ex pareja, según explican los especialistas. A esta situación se suma la publicación que hizo el propio Vicuña sobre la misma nominación, en la que no mencionó a "La China" sino que agradeció con una imagen en la que aparece Julieta Cardinali, que en Terapia Alternativa no era la protagonista sino que interpretaba a la contrafigura de Suárez. "La relación con 'la China' está tan mal, al punto de no reconocer el protagonismo de ella en la serie que hicieron juntos", aseguró en su momento Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.