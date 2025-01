Salió a la luz el peor secreto de Jorge Lanata tras su muerte: "Puterío".

Jorge Lanata murió pero el entorno del periodista sigue dividido por múltiples enfrentamientos que trascienden su herencia. Gabriel Levinas, periodista y uno de los amigos de Lanata que lo acompañó en sus últimos momentos, puso luz ante uno de los escándalos sobre el abordaje de la enfermedad de Lanata que pone en el ojo de la tormenta a una figura de América TV.

Levinas se decidió a hablar en LAM (América TV) sobre como se abordó la enfermedad de Jorge Lanata en los medios y fulminó a la panelista Yanina Latorre, a quien acusó de "morbosa" y de dar información "falsa" sobre el estado del fallecido periodista: "Lo mediático me pareció irrespetuoso, me pareció meterse en cosas que no correspondía. Daban muchos detalles que en algunos casos eran verdad y en otras falsos, había algo morboso".

"Por la forma de hablar de Yanina parecía que se iba a morir al segundo día. Yo no creo que lo ame a Jorge porque en la práctica lo que ella hizo fue innecesario. Hay un límite, hay muchas cosas que tienen un límite y más cuando es tu amigo y decís que lo queres", siguió Levinas en el móvil con el magazine de Ángel de Brito. Además, el periodista reflexionó: "Me caía bárbaro pero hay ciertas cosas que me desilusionaron. Ella es una periodista que se fue de mambo".

Furiosa con Levinas, Yanina Latorre hizo uso de su derecho a réplica y se defendió: "A mí me parece que todo el tiempo habla de esa verdad que siempre escondían, no creo haberle faltado el respeto a Lanata, no creo haber sido morbosa y todos saben que teníamos mucha data". También, la "angelita" le dedicó un picantísimo retruque a Levinas cuando indicó: "Lanata es un tipo que siempre defendió el derecho a la información. Me parece un pobre tipo Levinas, me parece que se la agarra conmigo innecesariamente, yo no mentí, yo no maté a Lanata".

La brutal confesión de Bárbara Lanata sobre su papá: "Se mandó un montón de cagadas"

Jorge Lanata murió el pasado 30 de diciembre de 2024 dejando un vacío en el periodismo y en sus seres queridos. Pero 10 días antes de su fallecimiento su hija mayor Bárbara (36) -fruto de la relación del periodista con Andrea Rodríguez- dio una entrevista para hablar de su padre y lanzó una brutal confesión sobre su vínculo familiar.

Bárbara Lanata habló con La Nación y explicó cómo fue la relación con su papá y explicó: "Siempre nos llevamos todos bien y fuimos muy unidos. Creo que no fue el mismo papá conmigo que con Lola. Nos tuvo en distintos momentos de la vida. Cuando me tuvo a mi acababa de salir Página 12, en cambio cuando nació Lola él ya era súper conocido. De mi mamá se separó cuando yo tenía tres meses, y con Kiwi [Sarah Stewart Brown] estuvo 20 años. Fue muy distinto, y de hecho la relación que tenemos Lola y yo con mi papá es bastante diferente".

Pero luego soltó: "Hizo cosas bien y cosas mal. Hizo lo que pudo y también se mandó un montón de cagadas por eso estamos hoy acá. No es un reproche ni mucho menos, no soy madre y algún día me pasará y tendré hijos que me recriminen, pero creo que hay cosas que podría haber hecho diferente para resguardarse él. Nadie que no se pueda cuidar bien a sí mismo puede terminar de cuidar bien a otros. No es un reproche. Igual estamos en esta situación que es un quilombo".

"Él está hace seis meses internado porque en un punto no se cuidó; eso más como persona que como padre. Soy una persona muy psicoanalizada, qué sé yo. No me sale decirte que fue el mejor papá del mundo, pero creo que hizo lo que pudo en un montón de situaciones. Nunca me faltó nada, pero también tuve varias peleas en mi vida, como cualquier padre e hijo", agregó. Cómo si fuera poco, la hija de Jorge Lanata sentenció: "Él nunca pensó en las consecuencias de nada. No pensaba en qué pasaba si seguía fumando, qué pasaba si se casaba, si gastaba de más…".