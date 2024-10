Salen a la luz los verdaderos motivos de la separación de Enzo Fernández.

El futbolista Enzo Fernández se separó de Valentina Cervantes, su esposa y madre de sus dos hijos, luego de una larga historia de amor y tras el estallido mediático que provocó la noticia, se conocieron los verdaderos motivos de la ruptura. "Había indicios", sentenció una periodista que siguió de cerca la crisis.

Invitada a LAM (América TV) para charlar con Ángel de Brito y las "angelitas", la periodista Julieta Argenta contó las razones detrás de la separación de Enzo Fernández, de 23 años, y Valentina Cervantes, de 24 años, quien es la mamá de sus hijos de 1 y 4 años. “Él es un jugador top, que juega en el exterior, hay un panorama de división de países porque ella quiere volver al país. Hay un detalle en particular que a él le hacía pensar que se iba a quedar allá. Había indicios, pero nadie habló hasta ahora con los protagonistas, yo hablé con los dos. Cuando yo cuente la historia ustedes sacarán sus conclusiones”, deslizó la periodista en principio, jugando al enigmático.

Luego de revelar que "la decisión la tomó él", en referencia a Enzo Fernández, y que la crisis se dio en el marco del festejo del cumpleaños de uno de sus hijos, hace pocos días atrás, cuando optaron por no mostrar fotos juntos en familia, la periodista sumó: “Todos pensaban que la separación venía por el lado de ella, pero me dijeron que no había ninguna crisis, ella no le encontró nada, me lo confirmó ella, que está viajando en las próximas horas en Buenos Aires". Los motivos del futbolista de la Selección Argentina serían muy claros: "Hace 10 días Enzo le dijo que se quería separar, que tiene ganas de hacer su vida solo, no a nivel familia, pero que quiere vivir esa etapa que él salteó por vivir en familia, ellos se conocieron muy chiquitos".

Horas después del estallido de la separación, Valentina Cervantes emitió un descargo en sus redes sociales y explicó: “Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos... Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo. También, el corazón que tiene. Y con eso basta. No quieran crear guerras donde no las hay”.

En Socios del espectáculo, que se emite por El Trece, explicaron que “se habla de una crisis entre los dos, de un distanciamiento y una separación total”, algo que se reafirmó a partir de las fotos que compartieron en las redes sociales sobre la celebración, en las que no se los ve juntos.

La ruptura, explicaron en el programa, podría tener relación con la aparición de una tercera persona en la vida del futbolista del Chelsea. En ese sentido, el panelista Matías Vázquez explicó que Cristal, exnovia de Fernández, habría publicado algunas fotos juntos como si fueran actuales. “Esta chica, Cristal, habría metido el dedo en la llaga y le generó un ataque de nervios a Valentina”, afirmó. “Recuerden que él ya fue vinculado con otras mujeres”, agregó Vázquez, al referirse al video que salió a la luz en 2021 en el que se ve en una fiesta a Fernández y Paulo Dybala muy cerca y acaramelados con otras chicas.