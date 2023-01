Sabrina Rojas explotó de furia contra Rodrigo De Paul: "Me parece un montón"

La actriz se pronunció en contra del jugador de fútbol tras el escándalo con Camila Homs y Tini Stoessel. Sabrina Rojas fue lapidaria con Rodrigo De Paul y se mostró a favor de la madre de sus hijos.

Sabrina Rojas fue lapidaria con Rodrigo De Paul al hablar sobre el conflicto del futbolista con su expareja, Camila Homs. La actriz cuestionó las actitudes del jugador que salió campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022 y defendió a la madre de sus hijos tras el escándalo.

"El tema del momento es el de Rodrigo de Paul y Camila Homs. ¿Tenés alguna opinión formada? Y Tini, que también está en el medio. Me imagino que estarás al tanto de lo que ha pasado", enunció el periodista Juan Etchegoyen en diálogo con la exesposa de Luciano Castro.

"Si él vive lejos, los niños están 100 por 100 con ella, y mandarle una carta documento a una persona a la que lastimaste y que se hace cargo todo el día de tus hijos... No le lleves más problemas. Tratá de entender su enojo y no lleves más problemas. Esa cosa del hombre me parece... No sé. Es una mujer que está 100 por 100 con sus hijos porque vos vivís en otro país. Y si está enojada, dejala que se enoje y llamate a silencio", añadió la pareja del "Tucu" López. Y cerró: "No sé bien la interna, pero mandarle una carta documento a la madre de tus hijos me parece un montón".

Sabrina Rojas se mostró del lado de Homs por su faceta de mamá, quien debe hacerse cargo la mayor parte del tiempo por la distancia que impone el trabajo de Rodrigo De Paul en España. "Es ella la que se despierta a las noches si el bebé no duerme o si la beba tiene fiebre. O para llevarlos al colegio. Por más que tenga una niñera que la ayude. En la diaria la preocupación la tiene la mamá, mientras él está lejos. Entonces, mandarle una carta documento a quien cuida de tus hijos me parece un montón", se despachó Rojas.

Sabrina Rojas, sobre las cortas edades de Homs y De Paul

Rojas aseguró que estaba al tanto de los conflictos de Homs y De Paul, aunque aclaró que no sabía si estaba enterada de todo por la gran cantidad de noticias al respecto que salen todo el tiempo. "Son muy jóvenes igual. Cuando sos papá tan joven, tal vez, no lográs tener la madurez de entender que tenés que priorizar a los niños. Después siento que es una mamá que se hace cargo de sus hijos, casi el 100 por 100", comenzó su descargo la actriz.