Sabrina Carballo y Chanchi Estévez anunciaron la decisión menos esperada

Sabrina Carballo y "Chanchi" Estévez anunciaron la noticia más sorprendente: se van a casar en El Hotel de los Famosos.

Sabrina Carballo y “Chanchi” Estévez, quienes fueron pareja 15 años atrás e incluso estuvieron a punto de casarse, están participando juntos en El Hotel de los Famosos, el nuevo reality show de El Trece. Después de varios días conviviendo juntos y viéndose las caras todos los días, decidieron algo inesperado: se van a casar, en honor a aquella vez en la que nunca se dio.

Fueron Gabriel Oliveri y José María Muscari quienes dieron la noticia y se encargaron de organizarlo todo. Para hacer las cosas más entretenidas en el hotel, los conductores del programa se aseguran de presentar desafíos fuera de lo común, algunos físicos y otros un poco más alocados. Esta vez, se les ocurrió elegir a dos participantes para celebrarles un casamiento ficticio. Como era de esperar, todos eligieron a Sabri y “Chanchi” para protagonizar este momento.

“No hay un hotel de lujo sin un casamiento, y acá va a haber uno. Tenemos vestido de novia de diseñador de primera línea. La vamos a dejar como una novia de verdad. Me gustaría que dos de los integrantes del grupito se casen, acá”, expresó Oliveri. Muscari le propuso que cada uno eligiera una pareja y que los participantes votaran cuál les gustaría que se casara y así lo hicieron. Entre las dos opciones, estaban “Chanchi” con Sabrina, “una pareja que ya transitó lo que es el amor”, y Alex Caniggia con Melody Luz, “otra pareja que estaría bueno que lo transite”.

Oliveri opinó que lo mejor era que Carballo y el exfutbolista protagonizaran esta escena, ya que “se conocen y se tienen confianza”. Incluso les consiguieron vestido de novia y un traje “de primera línea y hechos por un diseñador” para este momento tan especial. Mientras Sabrina votó a Luz y a Caniggia, Estévez votó casarse él para darle un cierre a esa historia.

“Creo que el casamiento va a culminar algo que no pudo ser en su momento, pero no quiere decir que el sentimiento va a florecer como si estuviéramos en ese momento”, expresó “Chanchi”, ya adelantando que Sabrina iba a ponerse a llorar ya que lo que vivieron juntos fue “algo muy bonito pero también muy doloroso”. “Vamos a hacer realidad por lo menos medio sueño”, cerró emocionado.

Por qué se separaron Sabrina Carballo y “Chanchi” Estévez

Aunque la actriz evitó contar detalles sobre su historia con “Chanchi” porque no le gusta hablar de su vida personal, la conductora, “Pampita”, la interrogó hasta que largara algo. “No me gusta hablar mucho de mi vida privada, pero lo importante es que el amor nunca se terminó. Él es mi familia... Si mañana necesita un órgano, se lo doy”, dijo Carballo. Al mismo tiempo, admitió que fue ella quien le rompió el corazón, cosa que le hizo sentir mucha culpa. Según contó el exfutbolista, su relación “se desgastó” cuando él se fue del país por trabajo. “Yo me fui a jugar afuera y bueno…”, se lamentó.