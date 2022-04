Sabrina Carballo tuvo una cita con Luciano Pereyra y vivió un incómodo momento

Sabrina Carballo recordó en El Hotel de los Famosos el incómodo momento que vivió con Luciano Pereyra cuando estaban en pareja.

En El Hotel de los Famosos (El Trece), los participantes tienen varios momentos de charlas y reflexiones personales. Muy a menudo, revelan detalles sobre su vida íntima. Este fue el caso de Sabrina Carballo, quien a pesar de ser una persona muy reservada, terminó abriéndose con sus compañeros y les contó sobre una situación de su pasado con Luciano Pereyra, quien fue su pareja años atrás.

En un momento, José María Muscari, quien trabaja ayudando a los participantes a convivir y vincularse, los desafío a jugar a un juego de preguntas y respuestas sobre distintos temas. Cuando tocaron el tema amor y citas, Sabrina tuvo que sincerarse y contar cuáles fueron las mejores salidas que tuvo con sus amantes del pasado y cuáles fueron las peores. De repente, apareció el nombre de Luciano.

“¿Cómo es cuando empezás una relación con alguien que tiene un perfil alto?”, le preguntó Muscari. En respuesta, Carballo dijo que no lo piensa tanto y que simplemente “fluye”, aunque siempre prefiere no hacer sus romances públicos “hasta que no queda otra”. Inmediatamente, pasó a recordar una anécdota que vivió con Pereyra cuando estaban juntos.

Aquella vez, estaba caminando con Pereyra por la vía pública y, cuando vio que había paparazzis en la puerta, inmediatamente hizo un gesto que a él le molestó muchísimo. “De hecho, con Luciano una vez me pasó que salíamos de un restaurante y había un montón de cámaras. Yo lo solté de la mano y él se re ofendió y yo me fui caminando”, relató, sin dar demasiados detalles.

El casamiento de Sabrina Carballo y “Chanchi” Estévez en El Hotel de los Famosos

Sabrina y “Chanchi” estuvieron juntos durante 15 años. Aunque estuvieron a punto de casarse, nunca se dio y hoy en día participan juntos en el reality. Muscari y Gabriel Oliveri, coordinadores del reality, desafiaron a los participantes a elegir a una pareja para que protagonizara un casamiento ficticio. Casi por voto unánime, Carballo y Estévez fueron los elegidos para vivir este momento que, en la vida real, nunca llegó a darse.

“No hay un hotel de lujo sin un casamiento, y acá va a haber uno. Tenemos vestido de novia y traje de diseñador de primera línea. La vamos a dejar como una novia de verdad”, anunció Oliveri. Aunque Sabrina votó para que se casaran otros de sus compañeros, Alex Caniggia y Melody Luz, “Chanchi” votó para vivir este momento con Sabrina.

“Creo que el casamiento va a culminar algo que no pudo ser en su momento, pero no quiere decir que el sentimiento va a florecer como si estuviéramos en ese momento. Vamos a hacer realidad por lo menos medio sueño”, expresó el exfutbolista, y adelantó que Sabrina seguramente iba a llorar porque todo lo que vivieron juntos había sido “muy bonito pero también muy doloroso”.