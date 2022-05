Sabrina Carballo contó qué haría si gana El hotel de los famosos

Sabrina Carballo contó qué haría con el premio de 10 millones de pesos en caso de ser la ganadora de El hotel de los famosos y emocionó a todos sus compañeros. "Hago el proyecto que quiero", reveló la actriz ante la pregunta que le hizo José María Muscari a todos los participantes del reality de El Trece.

Cada vez quedan menos participantes en El hotel de los famosos, que empieza a definirse, ya que se estima que terminará en julio. Por eso, las charlas sobre qué haría cada uno con el dinero en caso de ganar son más usuales. Es que el premio no es para nada despreciable: 10 millones de pesos. Inclusive, en las últimas horas quien la propició fue José María Muscari, uno de los coach del certamen.

"Sabri, ganás El hotel de los famosos y tenés 10 millones...", invitó el director teatral a Sabrina Carballo para que contara qué haría con el dinero en caso de ganar el reality, después de preguntarle a Locho Loccisano lo mismo. La actriz se llevó la mano a la pera como si estuviera pensando pero replicó rápidamente, como si ya tuviera decidida su respuesta.

"Si gano, llevaría a mis sobrinos a Disney", comenzó contando Carballo. Pero también reveló otro deseo muy profundo e importante que tiene y para el que usaría buena parte de los 10 millones de pesos, aunque no aclaró mucho más al respecto. "Cumpliría el proyecto de ser mamá", concluyó emocionada la reconocida actriz.

La relación de Carballo con la plata

En otro momento, los integrantes del reality de El Trece también revelaron cómo es su relación con el dinero. "Cuando yo era más chica, como que le tenía mucho respeto al dinero, porque conocí gente con mucho dinero que era pobre y que estaban solos", explicó Sabrina Carballo cuando le tocó contar su propia experiencia.

En ese sentido, también contó una charla que siempre recuerda que tuvo hace años con Chanchi Estévez, con quien se reencontró en el El hotel de los famosos. "Una vez me dijo algo que me quedó grabado, me dijo ‘la plata no te hace malo, la plata te delata'", reveló Carballo.

"Y él siempre me decía ‘no le tengas miedo al dinero porque si no nunca vas a tener nada'", agregó la actriz. Para cerrar, una Carballo emocionada concluyó: "Y me quedó, mirá que no tengo memoria, pero esa frase me quedó y para mí es así. Porque viste que hay gente que tiene plata y no tiene nada".