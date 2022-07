Rusherking le respondió a El Demente tras su reproche sobre La China Suárez: "Qué dolor que siento"

Rusherking le contestó a su amigo "El Demente", quien le hizo un reclamo por su romance con "La China" Suárez.

Rusherking le respondió a su amigo "El Demente", quien le hizo un extraño reclamo por el Día del Amigo en su cuenta de Instagram. En aquel posteo, el youtuber le había tirado un palito al artista sobre lo mucho que se alejó de él desde que comenzó una relación con "La China" Suárez.

El romance entre el cantante y "La China" dio mucho de qué hablar y cada vez se muestran más inseparables: incluso se fueron de viaje a Estados Unidos con los hijos de la actriz. Ahora que ya volvieron, "El Demente" le dedicó un mensaje sobre la decadencia de su amistad y Rusherking le contestó.

"Feliz día del amigo a todos. Se preguntarán quién es el tipo que aparece en la foto, a esta altura yo también me lo cuestiono, pues solía ser mi amigo, mi compañero de aventuras...", comenzó el influencer en el posteo, en el que adjuntó una foto de los dos juntos un tiempo atrás.

"Tomi le decía yo, supongo que ahora es simplemente Rusher. ERA mi amigo, pero en este día tan especial decidió organizar un viaje a Disney con el que creo que es su nuevo grupo de amigos…Volá alto campeón", publicó el joven. En respuesta, Rusherking le puso: "Jajajaja. Te amo, mi hermano. Perdón, estoy trabajando, ¡te lo juro! Vos te fuiste de un mes con Iara, ¿y yo me quejé? No, te apoyé, porque es lo que te hace feliz. Qué dolor que siento".

La relación entre "La China" Suárez y Rusherking, cada vez más encaminada

"La China" Suárez se lanzó con la música y estrenó su primera canción, Lo Que Dicen de Mí, y le dedicó un mensaje especial a Rusherking a modo de agradecimiento por todo lo que están viviendo juntos, especialmente porque llegó en un momento muy difícil: después del escándalo mediático con Wanda Nara y Mauro Icardi y en medio del declive de su imagen pública.

"Gracias a Rusher, que se cruzó en mi vida cuando no me lo esperaba. Llegaste para iluminar todo lo que creí que se había apagado en mí. Gracias a todos mis amigos, los que no son tibios, los que se la juegan y los que estuvieron incluso cuando yo creía que no los merecía. Están todos acá", cerró Suárez.

Por otro lado, se rumorea que la nueva pareja está planeando convivir dentro de poco. "Ella es propietaria, pero están buscando un nido en común. Estuvieron buscando una propiedad cerca de la casa de Mirtha Legrand, y otra en Puerto Madero", contó Lio Pecoraro en A la Barbarrosa (Telefe).