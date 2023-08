Ronnie Arias tuvo un ACV: "Algo del corazón"

El conductor hizo un triste anuncio que preocupó a todos sus seguidores.

Ronnie Arias contó en las últimas horas que hace dos meses tuvo un ACV "silente" y que se encuentra haciendo chequeos para determinar su origen. "Algo del corazón", expresó sembrando alarma a sus seguidores.

A través de un audio de WhatsApp, Ronnie Arias se comunicó con la panelista Estefi Berardi de Mañanísima (Cudad Magazine) y le confió su diagnóstico: “El que tuve es un ACV silente. Ahora estoy haciendo todos los estudios para ver si fue causado por una obstrucción en la (arteria) carótida o si tiene que ver con algo del corazón".

“No tuve ningún síntoma, me enteré cuando me estaba haciendo unos chequeos de rutina”, explicó el animador de 61 años que en la actualidad trabaja como panelista de Poco correctos, por El Trece, y conductor de Sanata, por Radio Pop. Por el momento Ronnie no hizo declaraciones en sus redes sociales o en alguno de los programas en los que participa, a pesar de las muestras de solidaridad que sus seguidores tuvieron en las redes sociales con mensajes de apoyo.

El día que el chef Christophe Krywonis amenazó a Ronnie Arias

En 2022 Ronnie Arias participó en MasterChef Celebrity Uruguay y tuvo un intenso cruce con el chef Christophe Krywonis que terminó con el jurado indignado y amenazando al conductor. Todo comenzó con una prueba que dejó a Ronnie Arias con fuertes complicaciones: la elaboración de una torta de manzanas. Con el caramelo quemado y en medio de un ataque de desesperación, el comunicador recibió los consejos del chef francés: "Hacé una cosa: sacá las manzanas de este caramelo que está pasado y rehacelo ya". Acto seguido, Ronnie tuvo una crisis con el horno y Christophe lo cruzó con un duro "podés dejar de romper las pelotas que está bárbaro eso. Hacé el praline y listo".

"Tengo ganas de estrangularte", arremetió el exjurado de MasterChef Argentina, que quedó desplazado por Damián Betular tras correrse del reality de Telefe. "Qué macana te habrás mandado, te preguntás en este momento", agregó, mirando fijo a Ronnie Arias. Luego, avanzó hacia la tarta de manzanas y con el tenedor empezó a buscar las manzanas, protagonistas que no estaban demasiado presentes en el postre. "Sos medio amarrete con las manzanas", fulminó Krywonis.

Defendiendo su plato, Ronnie expuso: "Estaba muy quemado el caramelo. Estaba muy quemado". "¿Nadie tenía manzanas para prestarte?", indagó el jurado y ante el "no" y el "tuve que hacer toda la receta de nuevo" como respuesta, golpeó con violencia la mesa. Asustado, el participante atinó a correrse hacia atrás y no contestar el ataque de rabia del chef.