Romina Pereiro y el furioso descargo sobre Jorge Rial: "Me cansé"

Romina Pereira decidió lanzar un fuerte comentario sobre su relación con Jorge Rial. La esposa del conductor dejó un contundente comentario al respecto.

Jorge Rial volvió a estar en el foco de escena de la farándula argentina. Es que en los últimos días, el conductor fue señalado por haber protagonizado inconvenientes con su esposa, Romina Pereiro. Como consecuencia, la propia pareja del famoso presentador decidió aparecer en los medios para realizar un furioso descargo acerca de la relación.

Durante la transmisión del programa de Radio 10, Juan Etchegoyen decidió llamar a Pereiro para esclarecer la situación que transita junto a Rial. La mujer, quien se desempeña como nutricionista, fue consultada acerca de los rumores y manifestó: "Nada que ver". Luego, señaló: “Todo el tiempo dicen eso. Pero ya me cansé de salir a aclarar”.

Por su parte, el conductor Ángel de Brito se encargó de reforzar los comentarios de Romina Pereiro. A través del programa LAM (Los Ángeles de la Mañana), emitido por El Trece, dejó en claro que la relación de Rial y la nutricionista es muy buena: "Hablé con Rial esta mañana porque había algunos rumores de separación con su mujer. Varios colegas me preguntaron... yo no soy el vocero, pero siempre preguntan lo mismo. Me dijo que está todo bien, que está en la casa con ella".

Pese a los rumores, Jorge Rial y Romina Pereiro siguen juntos.

Hace cuánto se casaron Jorge Rial y Romina Pereiro

Jorge Rial y Romina Pereiro contrajeron matrimonio el 20 de abril de 2019. La pareja se conoció en 2017, a partir de una charla que se produjo en las redes sociales y que luego terminó en un desayuno. Antes de casarse el conductor manifestó: "La vida me dio otra oportunidad". En tanto, la nutricionista dialogó con Pamela a la Tarde e indicó: "Me caso porque Jorge me hizo creer de nuevo en el amor". Y agregó: "Creo que no hubiera soportado una fiesta de 300 personas, me pongo nerviosa, me agarran ataques de pánico y esas cosas. Para mí es un casamiento importante porque es el mío pero no me pongo a pensar tanto".

La fuerte crítica de Jorge Rial contra Mauricio Macri

"Macri quería entregarle C5N a sus amigos y no pudo por suerte. No pudo porque los trabajadores se la bancaron cobrando en cuotas y con el miedo de que cerraran. Fueron momentos muy oscuros", señaló el conductor de Argenzuela (Radio 10) en comunicación directa con C5N para analizar el violento episodio de silenciamiento.

Siguiendo su crítica, manifestó: "Es repudiable este tipo de cosas.Lamentablemente no nos sorprende, tenemos claro que Macri odia a todo el periodismo, que no crean los que se sienten amigos que los quiere, los detesta tanto como detesta a C5N. Es una táctica vieja de macri, el desprecio y la agresión".

Jorge Rial destrozó a TN por la marcha en favor de Mauricio Macri

En su Twitter, el periodista, empresario y presentador de 60 años que conduce Argenzuela por Radio 10 (AM 710) evidenció la doble vara de Todo Noticias a la hora de cubrir una movilización en favor de Macri o en contra de él: "Qué lindo ver cómo trata TN con respeto a los asistentes a la marcha en Dolores. No hay golpes bajos ni se les cuestiona la razón de su decisión, ni se agrede a sus líderes. Así debe ser. Lástima que empezaron hoy, pero nunca es tarde para aprender".

Además, sin haber mencionado a Mauricio, algunos minutos antes había tuiteado en una clara relación a él: "Se tuvo que levantar temprano. Ya es un triunfo".