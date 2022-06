Romina Pereiro rompió el silencio sobre su salida de Telefe: "Hubo un problema"

Romina Pereiro se sinceró sobre la inesperada decisión que tomó Telefe con su debut en Ariel en su Salsa.

Romina Pereiro reveló los motivos de su inesperada salida de Telefe. La exesposa de Jorge Rial estaba a punto de co-conducir Ariel en su Salsa, programa en el que iba a debutar junto a Ariel Rodríguez Palacios el lunes 13 de julio de 2022. Sin embargo, de manera repentina el canal decidió bajarla.

Pereiro se había mostrado muy emocionada por este nuevo programa, en el que iba a hablar sobre su pasión y su carrera, la nutrición. Su salida resultó sumamente inesperada e incluso se rumoreaba que hubo una "mano negra" que la bajó del programa a modo de venganza. Ahora, Romina dio explicaciones al respecto.

La expareja de Rial se mantuvo en silencio durante varios días y corrieron muchos rumores sobre los motivos de su salida. En medio de esta incertidumbre, la nutricionista finalmente rompió el silencio. Juan Etchegoyen, conductor en Mitre Live, se comunicó con Romina y compartió su respuesta con sus seguidores de Twitter.

"Va una adelanto de la respuesta de Romina Pereiro. ¿Por qué no está en el programa de Ariel Rodríguez Palacios en Telefe?", publicó Etchegoyen junto con la captura de pantalla de su chat con Pereiro. En la imagen, se puede ver la pregunta que le hizo el conductor: "Te hago una pregunta solamente. ¿Qué pasó que ibas a estar en Telefe y no estuviste? Para tener tu versión".

Debajo, aparece la respuesta de Romina: “Supuestamente voy a estar en un par de semanas. Hubo un problema presupuestario de último momento. Es todo lo que sé. Ojalá”, le respondió la nutricionista. Aparentemente, el canal todavía no le dio una fecha concreta en la que se incorporará al programa pero permanece a la espera.

La palabra de Ángel de Brito sobre la baja de Romina Pereiro de Telefe

“Estoy re feliz de contarles que desde el lunes me sumo a la pantalla de Telefe. Voy a estar en Ariel en su Salsa junto a Ariel Rodríguez Palacios y un equipo espectacular que hoy conocí. La idea va a ser divertirnos mucho y aprender", había publicado Pereiro en su Instagram, pocos días antes del gran estreno que jamás llegó a concretarse.

Ángel de Brito dio la primicia en LAM (América) y contó: “El lunes no la vamos a ver. Yo no hablé con Romina, pero sí con Telefe. Me llamaron y me dijeron que no va a estar en el programa. No debe estar contenta con esta noticia, tenía ganas de volver a trabajar”.

Y tiró un dato clave que levantó enormes sospechas de internas en el canal: “La mano negra es vengativa. Yo le mandé un mensaje a Romina pero no me contestó. Desde Telefe me confirmaron que no va a estar, fue por decisión de ellos. Me dijeron que hubo mucha presión”.