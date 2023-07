Romina de Gran Hermano acorraló a De Brito con una denuncia escandalosa

La exdiputada que participó en la última edición de Gran Hermano habló de sus conflictos con el periodista Ángel de Brito y lanzó un comentario que pondría en juego el futuro de LAM.

En la previa del Bailando, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) Romina Uhrig visitó Polémica en el Bar (América TV) y reveló el por qué de su "faltazo" a LAM, el programa de chimentos que conduce Ángel de Brito y al que asistió en solo una ocasión de todas las que la invitaron. "Me acusaron de muchas cosas", disparó la exdiputada antes de lanzar una denuncia escandalosa que involucra a dicho magazine.

"¿Por qué los plantaste a los chicos de LAM?", preguntó Marcelo Polino, yendo al hueso con el conflicto entre la ex Gran Hermano y el periodista de larga trayectoria. "Soy una persona que no guarda rencor pero las cosas que dijeron fueron muy feas y ninguna cierta. Todo eso perjudica y hace mucho daño, no tienen dimensión de lo que dicen", reconoció la expareja de Walter Festa.

"Me acusaron de muchas cosas y afirmaron muchas cosas terribles. Me dijeron que me hacía la pobre, que era una chorra, la 'dipu chorra' me han dicho. Cosas muy feas (...) No quería ir porque no me sentía bien”, agregó Romina, logrando la empatía de la mayoría del panel.

Tras la respuesta de la invitada, el coreógrafo Flavio Mendoza deslizó que haría él si lo tratasen igual que De Brito y sus "angelitas" a Romina: "Si te dicen algo que no sos, yo te salto al cuello". Acto seguido, la exdiputada coincidió con aprobación y hizo una inesperada revelación de una acción que no llegó a concretarse pero que, de haberse tomado cartas en el asunto, podría haber perjudicado al programa de la figura de América TV: "Mi abogado me dijo y lo dejé....la realidad es que yo no quería. Estuve a punto de demandar a LAM pero después dije no, no voy a actuar así".

La reacción de Romina tras su primera y única visita a LAM

"Yo sabía dónde me metía, sabía todo lo que iban a preguntar. Me sentí maltratada, sentí que me maltrataron un montón. Igual, yo sé que es un programa así y que tenés formas de decir las cosas. No sentí respeto. Yo no me voy a poner a la altura de nadie, porque si tengo que decirle las cosas a Yanina no está bueno. Dice que todos los políticos son mentirosos, y en realidad, hay gente que a ella le mintió y no es político", había sentenciado Uhrig a un movilero de América TV luego de que las panelistas de De Brito se enfurecieran con ella durante una entrevista.