Romina confrontó a Daniela y la dejó en la cuerda floja de Gran Hermano: "Mentirosa"

Tras la eliminación de Thiago de la casa de Gran Hermano, Romina encaró a Daniela y tuvo un fuerte cruce de estrategias de juego.

La eliminación de Thiago generó un quiebre en la casa de Gran Hermano (Telefe) y Daniela, alias "Vengañela", fue duramente cuestionada por Romina Uhrig, quien se le plantó de frente y puso en duda su estrategia de juego. "Mentirosa", aseveró la otrora diputada del Frente de Todos.

En una charla de mujeres, Julieta y Romina confrontaron a Daniela y pusieron en jaque sus versiones cruzadas sobre si mandó o no a Thiago a placa. "A ella le dijiste que votaste a Thiago y a mí me dijiste que no. A mí me dijiste una cosa y a ella, otra. Eso nos genera desconfianza. A alguna de las dos nos mentiste”, arremetió Romina, al hueso y provocando una mirada de disgusto en Daniela.

"No lo puedo decir. Es un tema de Thiago y mío”, se excusó Daniela, dejando en claro que no sería fácil quebrarla. La negativa no le gustó nada a sus compañeras y Romina dictaminó: “Le mentís a ella y me mentís a mí. Nosotras nunca te mentimos. No está bueno que mientas porque quiere decir que no confiás en nosotras”.

La reacción de "Vengañela"

Tratando de defenderse, Daniela soltó: "Jamás les voy a ir por atrás". Enojada, Romina le contestó: “Dani, sos muy mentirosa. Perdón que te lo diga. Sos muy mentirosa y la otra vez hiciste lo mismo”. "Bueno, escuchame. Yo sí le di un voto a Thiago y le clavé la espontanea a Thiago y muchas cosas más que él sabe”, continuó Daniela, tratando de arreglar las cosas con su compañera.

Con Julieta en silencio, Romina volvió a acorralar a Daniela y le preguntó: "¿por qué no confías en mí?". “No puedo ponerme de novia, no puedo tener relaciones sexuales. Todavía tengo un límite porque yo no sé si salgo y él sigue jugando conmigo o no”, señaló Daniela.

En ese momento, desde Telefe refritaron un viejo clip de Daniela indicando la razón por la que no le contaría la verdad a Romina: “La amo, pero Romi tiene un defecto y es que se le escapan las cosas. Ella se lo va a contar a Alfa y Alfa se lo va a contar a toda la casa”. En cambio, la participante que volvió al reality por el voto del público decidió zanjar su pelea con sus compañeras con un firme pero escueto: "Lo van a entender cuando salgan".