Romance confirmado entre panelista de Intrusos y un histórico de River: "Estamos juntos"

Están saliendo hace dos semanas. Los protagonistas ya no se ocultan y fue ella quien dio detalles de su romance.

La temporada de verano aún no terminó y en la televisión argentina siguen conociéndose romances inesperados. En este caso, una panelista recién llegada a Intrusos confirmó su noviazgo con un director técnico del fútbol argentino, que además es un nombre histórico del Club Atlético River Plate.

Fue Carlos Monti quien dio la primicia en Nosotros a la mañana, anunciando el amor entre la periodista Nancy Duré y Omar Labruna. "Estamos saliendo hace quince días, es muy reciente. Yo no sé cuánto me va a aguantar este pobre hombre. Nosotros nos habíamos conocido en el 2019 en un programa de Kuarzo, que se llamaba Modo tarde", manifestó la protagonista.

"Me invitó varias veces a salir y hace un par de semanas coordinamos, finalmente, una cena. Fuimos a cenar y estamos juntos pero es todo muy nuevo", agregó Nancy Duré, quien también hace muy poco se sumó al staff de periodistas liderados por Flor de la V. Lo cierto es que ambos están viviendo un romance reciente y decidieron hacerlo público.

En tono de broma, Nancy Duré acotó sobre quien fue ayudante de campo de Ramón Díaz en la década dorada del River del '90: "Yo estoy contenta, él es un caballerazo, vamos a ver si me dura". Por el momento, Omar Labruna no se pronunció al respecto y es difícil que lo haga puesto que no es una persona que se caracterice por hablar con medios del espectáculo.

La figura odiada por de Brito que llega a Intrusos

En el debut de LAM por América TV, Ángel de Brito arrancó su programa con un informe de archivo sobre el fin del ciclo en El Trece y la avalancha de especulaciones que surgieron después. Una de las periodistas expuestas fue Laura Ubfal, que ahora se sumó al equipo de Intrusos y fue "atendida" por el conductor con muchísima ironía.

Durante el segmento "Ángel responde", el conductor lanzó: "La mala leche de Laura Ubfal me quiere hacer pelear con Intrusos". Rápida para la repregunta, Pía Shaw indagó: "¿La data que tenía, en algún momento, Laura Ubfal era cierta? ¿Vos en algún momento te enojaste?". Fulminante, Ángel sentenció: "Muchas fallidas y se mandó algunas que no se tienen que hacer entre colegas".