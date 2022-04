Rodrigo Lussich y Adrián Pallares revelaron la fuerte interna en LAM: "Terrible"

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares fueron a fondo durante Socios del espectáculo (El Trece). Allí, revelaron la fuerte interna que existe entre dos panelistas de LAM, el ciclo que comanda Ángel de Brito por América TV.

Como parte de la sección de "Los Escandalones", los conductores de Socios... expusieron todos los detalles acerca de la pésima relación que mantienen nada menos que Yanina Latorre y Ana Rosenfeld. Más allá de ser compañeras a diario, la esposa de Diego Latorre y la mediática abogada se llevan muy mal.

Lussich y Pallares revelaron la fuerte interna en LAM entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld

Los presentadores fueron contundentes con toda la información que tenían acerca de este tema después de haber debatido en el estudio en vivo sobre otros asuntos junto con sus habituales compañeras Graciela Alfano, Karina Iavícoli, "Luli" Fernández, Mariana Brey y Paula Varela. Entonces, no dudaron y explicaron directamente por qué estalló el conflicto entre las colegas del producto de Ángel De Brito en América TV.

Fue Lussich el que empezó a hablar al respecto como líder del breve informe llamado "dos potencias no se saludan". "El descargo de Yanina fue terrible, hizo catarsis", dijo el uruguayo. Según el periodista, "todo comenzó por la ropa, porque Ana no quiere usar para la tele toda la ropa que tiene en la casa". Y resaltó que "Ana le pidió prestados mil pesos a Pía (Shaw) y después no se los devolvía, le tuvo que insistir Yanina". Por último, informó que "Rosenfeld no renunció" a LAM.

Luego, Alfano se puso del lado de Latorre porque "a veces, Ana se pone densa". Entonces, el charrúa recordó que "Rosenfeld está hace poco tiempo de panelista, está empezando en las ligas del panelismo y hay que entenderlo". "Después, fuera de cámara, hay que ver qué pasa...", insistió.

Por su parte, Brey se metió en la conversación y liquidó a la letrada, de quien dijo que "en el aire es una gran persona, pero fuera del aire deja mucho que desear, cree que está al nivel de Susana Giménez y no lo está. La odian todos".

Lussich fue contundente acerca del problema entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld.

El testimonio de Ana Rosenfeld con Socios del espectáculo

Consultada precisamente por Socios, Rosenfeld reaccionó: "A mí no me gusta la traición. No sé lo que le pasó a Yanina, pero me tiene sin cuidado. Yo lo tomo como de quien viene. Soy una persona muy correcta que siempre dijo lo que pensaba y no siento que me tengan que atacar por mi sentir".

Además, señaló que para ella Latorre "es una persona que tuvo una actitud bastante desagradable" y amplió: "No me gustó su comportamiento y no voy a ser su amiga". Por último, opinó que la otra Angelita "empezó a meterse con temas que no tienen nada que ver y que se están dirimiendo en la Justicia. Es muy difícil compartir el piso con una persona que ya sabés que te está esperando para atacar".

Qué pasó entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld en LAM

El pasado jueves, mientras hablaban de la entrevista que le dio la primera dama Fabiola Yañez a la revista Gente se produjo un momento de máxima tensión entre "Yani" y sus compañeras de piso. El instante más caliente lo vivió con la abogada, que la acusó de no dejar hablar al resto.

"Vos querés criticarla nada más, no relatas, querés criticar a Fabiola", comentó Ángel de Brito cuando vio que Latorre daba su opinión y se desinteresaba por lo que podía decir el resto. Lejos de desentenderse, la panelista lo reconoció: "Yo soy comentarista de notas, igual que mi marido comenta el fútbol". Entonces, "Angelito" la chicaneó con que había dormido poco, ya que tenía "un humor de perros".

Mientras que sus colegas seguían acusándola de no escuchar al resto, Yanina siguió: "Dejá que me queje, nací para quejarme, hago catarsis". "Somos seis personas sentadas acá, así que por lo menos dejanos meter un bocadillo a cada una", la provocó Ana Rosenfeld.

"A mí la gente me escribe y me dice 'por favor, queremos escuchar a Yanina porque nos gusta, pero también queremos escuchar al resto'", disparó la letrada. Igualmente, Latorre no se quedó atrás y le dijo: "Ahora por eso que dijiste de buchona, me vas a padecer". Pero eso no fue todo, ya que la esposa de "Gambeta" siguió en sus duras palabras contra la abogada.

"¿Sabés la gente las cosas que me dice de vos? Si querés hablamos de vos y te digo lo que la gente está diciendo sobre vos en las redes", la amenazó. Si bien el momento tenso pareció haber quedado simplemente ahí, luego desde ambas partes la siguieron en otros medios y el fuego cruzado no se detiene.