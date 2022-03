El calvario personal de Graciela Alfano en El Trece: "Casi termina con mi vida"

Graciela Alfano rompió el silencio y reveló un dramático momento que vive a nivel personal. El fuerte testimonio de la panelista de Socios del Espectáculo.

Graciela Alfano decidió romper el silencio. A través del programa Socios del Espectáculo, nuevo ciclo de El Trece que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la panelista brindó un testimonio muy crudo sobre el calvario personal que atraviesa desde hace un tiempo.

En el marco de un debate acerca de la Ley del Olvido, que tiene como objetivo que una persona pueda solicitarle a las empresas o motores de búsqueda de Google que eliminen un dato personal por afectar sus derechos, Alfano se mostró a favor y advirtió que ella fue vinculada con un genocida de la última dictadura militar: "Yo quiero decir que a mí me endilgaron un romance con un genocida, Emilio Eduardo Massera, y me acusaron de haberme quedado con bienes desaparecidos".

Asimismo, la exvedette dejó en claro que dicha situación "fue motivo de investigación" y que el caso tomó notoriedad en los medios de la Argentina. "Yo fui sobreseída porque no hubo testigos. Todo lo que se decía en los medios era mentira. La persona que fue a hablar era una persona enferma, esquizofrénica y sin medicación, que dijo cualquiera frente a todos", añadió la mediática.

Graciela Alfano compartió el calvario personal que vivió.

Por otra parte, la mujer de 69 años recordó qué se decía sobre ella por aquel entonces: "La gente que me odiaba se colgó de eso y me tildaron con un cartel de asesina". De hecho, confesó que su vida estuvo en peligro: "Fue un acoso de un año y medio a mí y a mi familia que casi termina conmigo y con mi vida". Y volvió a sentar su postura sobre la Ley del Olvido: "Estoy a favor de esta ley porque fue mentira lo que se dijo".

La confesión de Graciela Alfano en el estreno de Socios del Espectáculo

En uno de los tramos del programa, Graciela Alfano hizo una profunda revelación que causó revuelo en el programa Socios del Espectáculo. En medio del debate sobre la separación de Jorge Rial con Romina Pereiro, la panelista se quejó de que el conductor le echara la culpa a la pandemia por la ruptura.

"Perdón pero antes los matrimonios duraban más", indicó "Grace". Rodrigo Lussich le consultó sobre su relación con el padre de dos de sus tres hijos: "¿A vos cuánto te duró Capozzolo?". "No, no quiero ser autorreferencial pero lo digo porque vos me preguntás. Pasa que la fidelidad nunca fue mi fuerte", respondió ella, a pura sinceridad.

Finalmente, Alfano profundizó cómo eran sus épocas como infiel: "Yo tuve varios, algunos al mismo tiempo. Empezaba uno cuando terminaba el otro. Yo hubiera sido feliz como los jeques, que viste que tienen varias mujeres". "Entonces la canción de ‘Somos los Piratas’ a vos te viene bien", bromeó Lussich; mientras el resto de la mesa sonreía. Y la exvedette reconoció: "Yo soy la pirata".

