Rodrigo Lussich y Adrián Pallares apuraron a Rodolfo Barili tras el escándalo de Cristina Pérez: "¿Dónde estás querido?"

Los conductores de Socios del Espectáculo le hicieron un particular pedido al periodista tras le pelea de Cristina Pérez y Baby Etchecopar.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich apuraron a Rodolfo Barili y le hicieron un particular pedido al aire. Los conductores de El Trece se refirieron a la famosa dupla que conduce Telefe Noticias desde hace años y remarcaron una llamativa actitud del periodista: Barili no apoyó a Cristina Pérez luego de las fuertes acusaciones de Baby Etchecopar.

Luego de que Etchecopar tildara a Pérez de "mala compañera" y de "no ejercer periodismo e investigar", la conductora de Telefe dio una nota con Socios del Espectáculo y aseguró que no quería hacer del tema "una cuestión personal". Sin embargo, pese a las escasas declaraciones de la periodista, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich apuntaron contra Rodolfo Barili y su silencio ante las acusaciones de Etchecopar.

"Él (Baby Etchecopar) le dijo que era mala compañera y eso es lo peor de todo. Es un término feo", analizó Rodrigo Lussich luego de que mostraran las breves declaraciones de Cristina Pérez. En este contexto, Paula Varela se animó a opinar sobre el tema y lanzó: "Ahora sale Barili y la defiende en dos minutos".

Ante los dichos de la panelista, Adrián Pallares cayó en la cuenta de que Barili no había apoyado públicamente a su compañera y lo apuró ante las cámaras. "Rodolfo, ¿dónde estás querido que no saliste?", dijo el conductor y rápidamente Lussich se unió al reclamo. "Rodolfo, ustedes dos tuvieron algo. A ver si ahora salís a bancar a tu compañera que en algún momento fue algo más", sentenció el periodista uruguayo mientras el panel se reía.

Qué pasó entre Cristina Pérez y Baby Etchecopar

La violenta reacción de Baby Etchecopar contra Cristina Pérez se dio en el marco del pase entre sus programas en Radio 10 y generó gran conmoción. Todo comenzó cuando el periodista opositor contaba las supuestas limitaciones que sufre en los medios para dar sus opiniones y, a modo de ejemplo, deslizó un comentario machista en el que aseguró que "a Mayra Mendoza no se la toca porque es de Máximo (Kirchner)". Un comentario que disgustó a Cristina Pérez y se lo hizo saber.

"Es re delicado lo que estás diciendo. Porque puede entrar en un terreno muy personal, puede ser difamatorio", le respondió la conductora de Telefe. Entonces, Etchecopar se enfureció ante la reacción de su colega y la cruzó: "¿Por qué no ejerces el periodismo e investigas?¿Sabes por qué me joden los cruces con vos? No sos buena compañera. De pronto, cuando uno está ejerciendo el periodismo, te cagás toda y empezás a recoger el hilo. Te lo digo públicamente, sabes que te quiero mucho".

"No me cago toda, no me meto con quién se acuesta la gente", contestó Pérez, a lo que Baby Etchecopar se justificó: "Yo no me meto, pregunté si eran amigas íntimas, puestas con el dedo como pasa en este ambiente".

Cristina Pérez lo chicaneó y le dijo: "¿Vos queres ejercer el periodismo con eso? Yo no". Ahí, Baby se hartó y fue tajante: "No hagamos más pases, ¿sabes por qué? Siempre me dejas pagando".