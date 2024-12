Rodrigo Lussich no llegó y ya quiere "volar" a una figura de Intrusos: "No tiene nada que ver"

Rodrigo Lussich habló sobre su inminente llegada a Intrusos.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares volverán a conducir Intrusos tras años de irse de ese programa para comenzar con el ciclo Socios del Espectáculo. Tras esta noticia, Lussich dio una entrevista en la que reveló a qué panelista actual del programa sacaría cuando le toque debutar.

Florencia de la V hizo un contundente descargo en su despedida de Intrusos, al revelar que no estuvo de acuerdo con la manera en que se manejaron desde el canal. Tras esa polémica, Rodrigo Lussich añadió más leña al fuego al contar a qué periodista quitaría del panel en el 2025: se trata de una reconocida comunicadora con décadas de trayectoria.

"Me parece que mutuamente no lo haríamos porque no creo que ella tampoco tenga ganas. (…) Me parece que Laura también tiene un estilo periodístico súper construido con el tiempo, que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros", comentó Lussich en alusión a la periodista Laura Ubfal, en diálogo con Splendid AM990. Y agregó: "Yo quiero trabajar cómodo. Quiero trabajar con gente con la que me sienta a gusto y que se sienta a gusto conmigo. Nosotros vamos a proponer gente con la que hace muchos años que estamos trabajando como Paulita Varela, que viene conmigo de Confrontados en El Nueve hace 8 años y que laburamos juntos para Intrusos".

La palabra de Jorge Rial sobre el despido a Flor de la V

"Esta clarísimo, conozco el paño chicos. 20 años estuve en ese canal. Florencia representa todo lo que ellos, en ese canal no quieren. Una mujer trans, que tiene ideas de centroizquierda, progresista, no gusta eso", comentó el periodista que actualmente conduce el ciclo Argenzuela. Y sumó: "Sé cual es el trasfondo de esto, no es un hecho artístico, es preparar el terreno para el desembarco de una programación, y tienen todo el derecho del mundo".

Equipo de Intrusos

Al mismo tiempo, Rial hizo una fuerte acusación hacia los directivos de América TV, en relación a los derechos del ciclo de espectáculos y farándula: "Lamento mucho lo que pasó, sobre todo a los 25 años de un programa que me tocó crear a mí, porque no lo creo a nadie más, no inventaron nada, el nombre era mío y me lo chorearon, pero todo bien. No somos amigos con Flor, pero la verdad que la manera de irse no es la mejor, enterarse por los medios no es la mejor. Una desprolijidad absoluta".

El duro descargo de Flor de la V en Intrusos

Emocionada y con lágrimas en sus ojos, al igual que el resto de sus compañeros, Flor de la V soltó un fuerte descargo en Intrusos, en alusión a los cambios que habrá en la programación de América TV. "Quiero hablar un poco de lo que ha sucedido en los últimos días. Tiene que ver con mi salida de Intrusos. Quiero contar desde el principio para que puedan entender qué sucedió. El miércoles cuando salgo del programa me llega un mensaje de la periodista Andrea Bisso, que me dijo que estaba trascendiendo esta información: que yo dejo Intrusos y que vienen otras personas", comenzó.

"Fue difícil para mí. Lloré mucho desconsoladamente. No se manejaron de buena manera conmigo y con mis compañeros. Las cosas no se hacen de esta manera. Intrusos se convirtió en mi casa, América es mi familia", continuó la diva. Y siguió: "No tengo que aclarar quién soy. Los que me conocen saben el don de gente que soy. Soy una persona que trabaja, cumplidora, que no se queja, que no genera ningún tipo de molestia, siempre trato de unir y soy generosa con mis compañeros. Yo no soy periodista, intento ser una conductora".