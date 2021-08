Rodrigo Díaz, ex de Fort, fuminó a Virginia Gallardo: "Quiere tapar su pasado"

Rodrígo Díaz, el ex novio de "El Comandante" criticó con dureza la decisión de Virginia Gallardo de no permitir que se utilice su nombre para la serie que están realizando sobre el mediático chocolatero.

Hace unas semanas Virginia Gallardo sorprendió en los medios al anunciar que no permitiría bajo ningún aspecto que se utilice su nombre en la serie que se está realizando sobre la vida del mediático Ricardo Fort, motivo que enojó a Marta y Felipe -hijos del famoso- así como a Rocío Marengo. Indignado, el último en hablar fue Rodrigo Díaz, quien fulminó a Gallardo: "Quiere tapar su pasado"

"No tengo nada en contra de las mujeres que estuvieron con Ricardo. Sí me molestó lo que dijo Violeta, de que fue un acuerdo (su relación con Ricardo). Si era así, tenía que quedar en secreto, más porque alguien ya no está", expresó el ex de "El Comandante" en diálogo con Nosotros a la mañana (El Trece) al dirigirse a Gallardo y Violeta Lo Re.

Y agregó: "Yo no estoy comprendiendo a la gente que se está bajando de la serie. Hay gente que quiere tapar su pasado, que no quiere arreglar económicamente. Es por una intención económica con la serie o no querés salir por tapar tu pasado. Yo la escuché a Virginia. Y no tengo nada en contra de ella. Sé que Ricardo la amó como ser humano no como mujer, porque no le gustaban las mujeres. Pero ellos después tuvieron una pelea y ella se fue del lado de Ricardo".

Furioso, Rodrigo señaló que cuando murió Ricardo, yo vi a los 'limpia consciencia'. Unos años atrás compraban vestidos para un cumpleaños de quince y hoy quieren ocultar que estuvieron con Ricardo. Eso habla mal de la gente. A Ricardo hay que agradecerle porque se comportó bien con todos nosotros. Fue un tipo generoso".

"A mí me llamaron, estuve hablando con la producción. No tengo ningún problema. Es más, voy sin que me paguen un peso. Estoy disponible las 24 horas para hablar de cosas lindas de Ricardo y lo que él realmente vivió. Yo fui su pareja real. Su primer novio del lado masculino, que presentó en la televisión, y él último. Yo me hice cargo", cerró, en torno a sí lo convocaron para formar parte de la serie documental que se está produciendo sobre Fort.

“Tengo entendido que hay gente que terminó con juicios millonarios con Ricardo. Entonces, esa gente que está mal con él, se la evitó y ni se las contactó. Pero Virginia estuvo cerca de los niños, de hecho Martita la invitó al cumpleaños de 15. Ella fue y tenía un papel protagónico ese día y lo disfrutó. Para mí fue desagradecida”., había declarado Rocío Marengo días atrás opinando sobre la polémica decisión de Virginia Gallardo de no estar en el documental sobre el mediático.