Rodrigo De Paul tomó una drástica decisión en medio de su crisis con Tini

Rodrigo de Paul tomó una inesperada decisión sobre Camila Homs, en medio de los rumores de crisis con Tini Stoessel.

Rodrigo de Paul tuvo un inesperado gesto luego de su separación de Camila Homs, la madre de sus hijos, en medio de los rumores de ruptura con Tini Stoessel.

El futbolista de la Selección Argentina tomó una drástica decisión: borrar para siempre un recuerdo que tenía sobre su relación con Camila. La panelista Estefanía Berardi notó esto comparando fotos viejas con fotos actuales y su descubrimiento generó furor en las redes sociales.

A comienzos de noviembre de 2022, De Paul fue portada de la revista Rolling Stone Argentina y apareció con su torso completamente descubierto. En su cadera derecha, apareció un nuevo tatuaje de un pájaro.

La panelista Estefanía Berardi hizo una observación: que apenas hacía unos meses atrás, De Paul tenía en ese mismo lugar un tatuaje que decía: "Cami". Berardi mostró fotos del antes y después de la piel del deportista y terminó por confirmar que se tapó aquel tatuaje. "Se borró el tatuaje que decía 'Cami' por una paloma", señaló la panelista.

El nuevo tatuaje de Rodrigo de Paul.

Rodrigo de Paul rompió el silencio sobre los rumores de crisis con Tini Stoessel

En aquella entrevista para la revista Rolling Stone, De Paul habló por primera vez sobre las versiones de crisis con Tini Stoessel, ya que en múltiples ocasiones evitó tocar el tema con la prensa para no alimentar los rumores.

El deportista explicó que tienen "una relación muy sana" en la que "cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades y ninguno de los dos depende del otro". "Nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos. Es una relación que me ha cambiado la vida, me hace bien y la quiero mucho", enfatizó.

Sin embargo, reconoció que no pueden pasar tanto tiempo juntos debido a que ambos tienen una agenda muy apretada por sus compromisos laborales. En cuanto a la grane exposición que enfrentan, explicó: "Nos aislamos de muchas cosas densas. Mientras nos hagamos bien como nos estamos haciendo, está bueno. Ojalá que dure mucho tiempo”.

"Como no se sabe mucho de la vida íntima de un futbolista, se inventan cosas. En relación a mi vínculo con Tini, al principio me costó entender cómo funciona todo porque yo vengo de otro palo, pero ya no me afecta demasiado. Tengo las cosas bastante claras", agregó De Paul.

Si bien dijo que los rumores de separación no le afectan porque sabe perfectamente que su relación con Tini está bien, admitió que sufre cuando la cantante o sus seres queridos la pasan mal por estos rumores. "Tanto yo como mi familia tuvimos que entender esa lógica y hacer oídos sordos a las pavadas. Como yo controlo personalmente mis redes sociales, me contengo para no contestar y que se arme una bola de nieve", cerró.