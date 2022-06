Rodrigo De Paul quedó atrás: el nuevo y multimillonario novio de Camila Homs

La expareja de Rodrigo De Paul está rehaciendo su vida con un misterioso empresario.

Camila Homs decidió dejar atrás el amor que sentía por Rodrigo De Paul y rehacer su vida. La modelo nunca dio declaraciones al respecto de la relación que mantiene su expareja y padre de sus hijos con Tini Stoessel, pero cada vez son más las imágenes que salen a la luz de cómo la modelo disfruta de su soltería.

En las últimas horas salió a la luz que se trata de Charly Benvenuto. El hombre que está cada día más cerca de Camila Homs es su vecino, "Tiene un departamento de lujo en Puerto Madero, con 400 metros cuadrados y terraza propia. Ellos se conocieron hace un mes", detalló Gonzalo Vázquez, panelista de Intrusos.

Muchos quisieron cuestionar cómo sostiene su nivel de vida el actual novio de Camila Homs, sin embargo, fue él mismo quien aclaró: "Vine a Argentina porque tuve un problema familiar, falleció mi papá. En el exterior tenemos inversiones, es un negocio familiar y la estructura de negocios está afuera". De esa forma, Charly Benvenuto dejó en claro que su economía se mueve en el exterior.

Por otro lado, el empresario rompió el silencio con respecto a cómo es el vínculo que lo une a Camila Homs y sorprendió a todos: "No sé manejar lo mediático. Lo de Cami viene fuerte, vamos muy bien, está seria la cosa". Así aseguró que tiene buenas intenciones con la modelo y que no es un interés de fama, como lanzó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

La palabra de Camila Homs sobre su nueva vida

Camila Homs se cansó de que se maneje información sobre su vida privada tan repentinamente. La modelo sospecha que alguien la mandó a seguir y que por eso hay tantas imágenes de ella dando vuelta por las redes. Según su teoría, se busca ensuciar su rol de madre y por eso se publican postales donde se la ve bien acompañada, cosa que antes no sucedía.

Como si eso fuera poco, Camila Homs se refirió a la situación sin resolver en torno a la demanda que le inició a Rodrigo De Paul. Como las partes no llegaron a un acuerdo, la modelo habría expresado: "Estoy harta, prefiero ir a juicio, no voy a acordar absolutamente nada". Según reveló Luli Fernández, el futbolista le dijo que la situación sería hostil si no resolvían la situación "por las buenas". Aunque Adrián Pallares pidió que no se citen textualmente las palabras del deportista porque eran muy fuertes.