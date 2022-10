Rodrigo de Paul le hizo un dramático pedido a su madre tras la crisis con Tini Stoessel

El jugador de la Selección Argentina no pasa por un buen momento y habría llamado a su madre para manifestarle su preocupación.

La crisis entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo que involucró a la propia familia del futbolista de la Selección Argentina. Fuertes rumores indican que, en medio de la crisis con la artista, llamó a su madre y le hizo un pedido especial para que lo ayude en este momento tan delicado.

Luli Fernández, en Socios del espectáculo (El Trece), fue quien filtró la información y contó que, ante el duro presente que vive su hijo, la madre de De Paul lo llamó y le habría aconsejado: “Hacé lo que sientas, si querés anunciarlo, anuncialo”. Esto en referencia a los rumores de que estaría esperando al final del Mundial para confirmar su separación de la cantante.

“Rodrigo la habría llamado a su mamá y le habría expresado su angustia a consecuencia de no haber sido convocado a un partido con el Atlético de Madrid y posteriormente no fue titular y fue al banco”, añadió la panelista de El Trece, y sumó: “Él empezó a sentir que se veía afectada su carrera por la exposición que tenía por su romance con Tini Stoessel a semanas del mundial. Habría bajado de peso y hay un montón de situaciones que lo habrían empezado a preocupar”, indicó la panelista.

“Ayer Tini hizo una campaña desde Barcelona y le preguntaron si podía ir a Madrid a visitarlos a sus fans. Ella miró a cámara y dijo ‘Ojalá pueda ir pronto’ y en varias oportunidades repitió ‘Hoy salgo de fiesta’”, reveló.

Por su parte, Adrián Pallares no dejó pasar la oportunidad de brindar otro revelador detalle sobre Rodrigo de Paul. “En ese mismo llamado, Rodrigo le pidió a su mamá que viaje a España”, dijo, en referencia al supuesto nivel de desesperación del futbolista en el mal momento que vive.

El escandaloso llamado del papá de Tini a Rodrigo De Paul

Según Luli Fernández, Rodrigo De Paul llamó a su madre Mónica para contarle el panorama de su relación con Tini y allí fue que reveló la comunicación que tuvo con Alejandro Stoessel. "Habría llamado a su mamá, Mónica, y le habría dicho que estaba harto de la situación. Que el papá de Tini lo había llamado y que le habría cortado el teléfono porque la situación no da para más".

"Del entorno de Camila Homs lo que me dicen es 'probablemente te salgan a desmentir porque está decidido que la noticia se de después del mundial’, pero me dicen que es un hecho, que la separación está concretada y que no habría vuelta atrás", explicó Luli Fernández, quien también dio detalles de la distancia que existe entre De Paul y Tini pese a que ambos se encuentran en España.

Más allá de ubicarse a pocas horas de viaje, Luli Fernández argumentó las razones por las que Stoessel y De Paul aún no se vieron: "Tini estaba hasta hace horas en España grabando un comercial para una marca de cuidado capilar que la tiene contratada. Ella estaba en Barcelona, él estaba en Madrid y no se habrían cruzado pese a que están a dos horas de avión desde hace varios días".