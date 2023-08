Rodrigo de MasterChef estaría saliendo con una figura de El Trece

El semifinalista del reality de cocina que condujo Wanda Nara fue relacionada con una importante modelo y conductora. Las pruebas de la supuesta relación.

Rodrigo Salcedo, semifinalista de MasterChef, estaría en pareja con una famosa. El concursante del programa que condujo Wanda Nara fue uno de los que más fanáticos ganó y eliminación del reality generó escandalosas denuncias de fraude.

El bioquímico cordobés conmovió a todos con el duro relato sobre lo que tuvo que atravesar durante su estadía en el programa. Su video se volvió viral y aseguró un tiempo más en los medios. Sin embargo, nunca se esperó que Juariu descubriera su cercanía con una modelo.



Me puse a ver a qué famosos siguen los participantes de MasterChef y vi algo que me llamó la atención", anunció la instagramer. Y como suele acostumbrar, la encargada de conducir el Twitch de Telefe compartió las pruebas de sus palabras desde sus historias. Es por eso que mostró que Salcedo sigue a Mariana Diarco, la ex de El Dipy, así como ella a él.

"Ahí me empezó a llamar la atención y a mi estilo me puse a buscar pistas que comprueben este romance", agregó contundente la "detective" de famosos en las redes y analizó un postal que había subido la conductora: "Mariana sube esta historia donde se ve una zapatilla. Entonces dije: 'Este es el momento de hacer una captura (de pantalla)'", sumó fiel a su estilo.

Y como para comprobar sus sospechas estaban bien rumbeada, agregó: "Bueno, la cosa es que Rodrigo subió un sorteo diciendo un ganador, etc. pero encontré el detalle que estaba buscando o mejor dicho la casualidad. Miren la zapatilla y el paisaje (de fondo, es el mismo)".

Pero Juariu decidió subir la apuesta y se aventuró a vincular a Rodrigo con Mariana Diarco por un clip. "En el video que subió Mariana con el hijo se ve el delantal de MasterChef. O es muy fan o bueno...", remarcó.

En tanto, a través de una nueva storie mostró que Mariana tomó un vuelo. ¿Será San Luis, que es donde vive Rodrigo?", se preguntó con picardía. Por último, la instagramer mostró que la propia Diarco había confirmado que estaba en la provincia en la que casualmente vive el ex Masterchef.

Se conoció la verdad detrás del "fraude" en MasterChef

Luego de la polémica definición para la gran final de Masterchef, muchos internautas salieron a quejarse en redes sociales y denunciaron fraude en el ciclo. Precisamente, muchos anhelaban que Rodrigo llegara a la última instancia y hubo quienes se quejaron de que Rodolfo se convirtiera de finalista del reality de gastronomía. Ante esto, una de las figuras rompió el silencio.

El pasado domingo, Estafanía y Rodolfo se enfrentaon al último desafío, en donde tuvieron que preparar un menú completo a elección. Sin embargo, el ganador recién se conoció el lunes. Entre tanto, Donato de Santis, uno de los jurados del certamen, habló de las acusaciones que persiguen al programa.

"Esto es tan simple como un campeonato, siempre hay un favorito, pero por más talentoso que sea, si comete errores termina peleando por el cuarto o quinto puesto”, explicó Donato de Santis, en diálogo con Por si las Moscas en La Once Diez. Luego, sumó: "De todas formas, los que llegaron a las instancias finales están dentro de los que yo consideraba los favoritos. Hubiera apostado que Rodrigo llegaba a la final".}

"Pero lo que define esto son los platos, que los probamos durante toda la competencia, hasta la degustación final. Y lo que nos sorprende en gustos, que es lo que no se ve en la televisión, es el que se lleva los laureles", agregó. Finalmente, declaró: "Nosotros vemos con una lupa distinta, y no es totalmente personal, porque somos tres poniendo el criterio".