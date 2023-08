El dramático relato del último eliminado de MasterChef: "Muy feo"

Rodrigo Salcedo, el participante que quedó afuera de la competencia en las semifinales, compartió un conmovedor relato en las redes sociales.

Este domingo es gran final de MasterChef, pero las repercusiones de la última eliminación del ciclo siguen a flor de piel. Rodrigo Salcedo, el bioquímico cuya participación terminó el pasado jueves, compartió un conmovedor relato sobre su estadía en al programa de Telefe y terminó llorando.

“Justo antes de entrar a Masterchef me tocó vivir el momento más triste de mi vida y transité a la misma vez este camino tan feliz que ustedes me dieron", inició su descargo, el cual comenzó a circular gracias a la cuenta @fansdero.masterchef. "Sin esto, no sé qué hubiera hecho. Todos ustedes me hicieron muy bien. No puedo no estar agradecido de todo esto. La realidad es que me salvaron” continuó.

“Quiero contarles que siempre tuve una vida muy feliz, fui una persona muy feliz. O sea, la mayoría del tiempo era feliz y justo antes de entrar a Masterchef me tocó atravesar uno de los momentos más duros de mi vida, muy difícil, muy triste", indicó el aspirante a chef. "Y me pasó que sentí que estaba como transitando dos autopistas, una de mucha felicidad y una de mucha tristeza al mismo tiempo, y que iba y venía entre las dos. Era una sensación muy rara, muy difícil de manejar y complicada”, añadió.

Luego, dejó expuestos sus sentimiento. “Yo toda la vida estuve convencido de que al ser buena persona y bueno en la vida, el destino o quién sea, se iba a encargar de recompensarte y de devolverte todo eso bueno que sos o que das", explicó, pero la vida le tenía preparada otra cosa. "Cuando me pasó esto, sentí que estaba equivocado, que no era así la vida, que no me recompensaron por ser una buena persona y se sintió muy feo. Estaba desilusionado, triste, frustrado”, remarcó.

“Ahí fue cuando empezó a llegar el amor en todas sus formas, con cada mensaje de ustedes que me mandaban, con cada uno que me paraba en la calle a darme un abrazo o lo que sea, con cada compañero que me abrazó y que me dio su palabra de aliento", subrayó. Y a continuación, destacó a sus compañeros de reality: "Conocí gente increíble, mis compañeros son mágicos".

También le dedicó bellas palabras a todo el staff del ciclo conducido por Wanda Nara. "Cada camarógrafo, cada iluminador, cada persona de Telefe cuando entraba, me hacía sentir increíble y todo ese amor me salvó de lo que estaba viviendo. Junto con el apoyo de mi familia, de mis amigos y todos ustedes, sentí que sí paga al ser bueno, que la vida si te devuelve eso”, agregó, muy movilizado.

Y pese a quedar en el camino en las semifinales de la competencia, Salcedo se reconoció un ganador: “Yo tengo en mi cabeza como un tanteador imaginario, que le doy valor a las cosas que tienen valor. En este tablero imaginario yo ya gané de punta a punta, con cada mensaje de ustedes, con cada palabra de aliento, sentir que todos me dan su apoyo, su cariño en la calle, mi familia, mis amigos, mis compañeros del certamen. Yo ya gané”.

Totalmente quebrado, Rodrigo cerró: “Me siento bendecido por todo esto. No hubiese elegido una mejor forma de que terminara todo que así. Quiero que entiendan que en mi cuerpo no hay ni un gramo de tristeza, estoy que exploto de alegría y eso es gracias a todos ustedes ya todo esto que pasó. Se termina esta aventura loca de Masterchef que estuve viviendo. Pero bueno, mi amor y mi agradecimiento para con todos ustedes va a quedarme para siempre. Gracias por regalarme este capítulo de mi vida, por hacerme tan feliz, por ser parte de mi historia y por enseñarme que el amor siempre gana”.

Final MasterChef 2023: los detalles del programa

Este domingo a partir de las 22.30 horas se llevará a cabo la gran final de Masterchef entre Rodolfo Vera Calderón y Estefanía Herlein. Luego de casi cien programas, la competencia de cocina que atrapó a los televidentes de Telefe llega a su fin y la producción preparo algunas sorpresas.

Si bien la final comienza hoy, culminará recién el lunes a las 23 horas, cuando se revele el nombre del ganador de la edición que tuvo a Wanda Nara como su conductora. Y al igual que en todas las temporadas anteriores, todos los exparticipantes estarán presentes para atestiguar la definición.

El primero en conseguir su pase a la final fue Rodolfo el pasado martes, cuando conquistó a los jurados con una sopa de anchoas, papa, puerro, panceta y crema; mientras que Estefanía realizó el mejor plato del jueves con sus tortellinis de alcauciles con salsa de manteca y trufas negras.

Para este programa especial, el estudio tendrá una puesta en escena e iluminación distintas, y Estefanía y Rodolfo deberán hacer tres platos cada uno que sean capaces de satisfacer al Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. Además de la beca de estudio en la escuela Mausi Sebess que ya poseen por ser finalistas, quien se consagre campeón obtendrá un trofeo y el premio de 10 millones de pesos.