Rodolfo Barili y un desgarrador momento familiar: "No tengo respuesta"

El periodista abrió su corazón y habló del triste episodio de su vida que le tocó atravesar sin entender el por qué de la situación.

Rodolfo Barili abrió su corazón y contó el duro episodio que le tocó atravesar en su infancia. En una reciente entrevista, el periodista se mostró muy sensible y sorprendió al contar detalles desconocidos de su vida. Además, enfatizó en que esta situación lo ayudó a ser quién es hoy en día, pero que aún no entiende ciertas cosas relacionadas al tema.

En una reciente entrevista que brindó con María Laura Santillán para Infobae, Barili se sinceró sobre su triste infancia, precisamente sobre el momento en que su papá lo abandonó. "Mamá tomó la decisión de separarse de papá. Yo soy como papá el 10 por ciento de lo que fue mi vieja como mamá. Para entender, yo vine a estudiar Buenos Aires con el sueldo de una docente", empezó por explicar el conductor de Telefe Noticias.

El comunicador hizo especial hincapié en el esfuerzo que hizo su mamá para mantenerlo y asegurarse de que no le faltara nada. Además, aseguró que no guarda rencor hacia su progenitor, ya que de más grande se reencontró con él pese a no mantener un vínculo cercano en la actualidad. "Mi vieja fue mamá, papá. Mi vieja tiene una marca ética, moral, que a mí me resulta admirable", admitió.

"Tuve a mi vieja y yo soy lo que soy gracias a mi vieja. Si él hubiera estado todos los días en casa, no sé si yo hubiera sido eso", continuó. Y pese a que tiene las cuentas saldadas con su papá, Barili admitió que hay cosas que aún no comprende de este "abandono": "Hay cosas que con el tiempo me resultan inexplicables. Yo muero por un abrazo de mis hijos. Muero por saber. ¿Cómo hacías para levantarte a la mañana y no preguntarte cómo estaban tus hijos?".

Por último, el periodista sentenció con las preguntas que se hace a diario al pensar en la ausencia de su padre en la vida de él y de su hermana, Silvina. "¿Cómo fue tu día sin saber qué había hecho yo, qué había hecho Silvina ese día? ¿Cómo hacés para vivir sin preguntarte ´cómo estará mi hijo´? Eso es lo único que no tengo respuesta. Pero no guardo ni enojo, ni rencor ni nada", se lamentó Rodolfo Barili.

