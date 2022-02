Rodolfo Barili recibió un comentario fulminante de Migue Granados y respondió: "¿Cuándo viene la piña?"

El comediante "Migue" Granados mencionó a Rodolfo Barili en una entrevista y soltó un comentario letal sobre su edad.

Miguel “Migue” Granados, humorista, actor e hijo del reconocido humorista Pablo Granados, fue entrevistado por la periodista Gisela Busaniche en el ciclo Herederos, de Telefe Noticias, conducido por Rodolfo Barili y Cristina Pérez. En un momento de la charla, soltó un insólito comentario sobre la edad de Barili.

En diálogo con Gisela, “Migue” contó que tiene una gran cantidad de tatuajes, algunos más visibles que otros, como todos los ingredientes de cocina que se le pueden ver tatuados en los brazos, y otros mucho más personales. Hay uno en particular del que se arrepiente: un tatuaje de su propia cara sonriente que se hizo en una nalga. Mientras estaba contando eso, surgió el tema de la vejez y tiró un palito para el periodista de Telefe.

“¿Es real que tenés tatuado el cachete de la cola?”, indagó la periodista. “Sí, es real, pero me arrepiento, porque con las hormonas cuando empezás a envejecer… Fue una boludés, me lo hice en 2006 y me arrepiento. No se tatúen boludeces ni cosas. Los tatuajes no son para hacer chistes”, expresó el comediante. Sobre lo joven que se ve su padre todavía, Gisela le señaló: “Tu viejo nunca va a ser viejo”.

“No, es tremendo eso. Y no tiene que ver con las arrugas ni con las canas, eh. Bueno, como Barili. Barili ya está muy grande pero es joven, está perfecto”, opinó “Migue”. A pesar de su intento por hacerle un comentario halagador al periodista, al ver la entrevista Barili soltó, entre risas: “¡Qué hijo de puta! Escuchá, ahora vamos a mostrar en exclusiva la foto del tatuaje que tiene en la cola”. “¡Te dijo ‘viejo’! Y te imitaba, también, en la radio”, le contó Gisela.

La relación de Pablo Granados con su nieta Bernarda

Migue Granados logró desapegarse de la figura de su padre, icónico comediante, y construir su propio camino en la misma profesión. Además de su realización profesional, también se convirtió en padre de una nena de 5 años llamada Bernarda Granados, que comparte con su pareja Fernanda Otero.

En esta entrevista, contó que su papá está “enloquecido” con su hija y que le encanta ser abuelo. “Mi niña lo ama. Viste que a veces los abuelos también tienden a retar a los nietos, pero yo le dijo: ‘Nah, no te preocupes. Vos malcrialo y listo’”, relató. El pasado 9 de agosto, Bernarda cumplió 5 años y “Migue” le escribió una dulce dedicatoria en las redes. “Hace 5 años llegó para transformar la casa en un loquero. Mi artista, cocinera, graciosa, intensa, sensible, memoriosa. Sigo insistiendo que deberían hacer un perfume con el olor de tu cuello. Te amo con toda mi alma, y hoy hace 5 años que soy tuyo para siempre. Feliz cumple bebi”.