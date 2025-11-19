Robertito Funes Ugarte se enojó con un trabajador en pleno móvil: "¡A mí no me tocás!"

Tensión en un nuevo móvil de Robertito Funes Ugarte.

Roberto Funes Ugarte se vio envuelto nuevamente en un tenso momento durante un móvil. En esta ocasión, mientras se encontraba hablando con transeuntes en Constitución para A la Barbarossa, tuvo un duro cruce con un trabajador que se metió con su equipo de producción. El altercado fue transmitido en vivo y generó preocupación tanto a Georgina Barbarossa como a los demás miembros del panel.

"¿Te vas a Mar del Plata?", le preguntó Funes Ugarte a una señora luego de saludarla con un beso en el cachete. Tras la afirmación de la misma, se pudo ver un brusco movimiento de cámara y cómo la reconocida figura dirigió una mirada a lo que había detrás de la misma. "Pará que se armó", le deslizó, para dirigirse rapidamente al lugar donde se originó el conflicto.

Roberto Funes Ugarte en los Martín Fierro.

El tenso momento de Roberto Funes Ugarte en vivo

El hombre de prensa quiso saber qué estaba pasando y, con una voz lo suficientemente alejada del micrófono como para que sea audible para los televidentes, le explicaron que debía moverse de donde estaba ya que obstruía con una labor que debían ejecutar.

"Bueno, pero hay maneras señor, no se enoje", le dijo Funes Ugarte. "Hay formas para decir las cosas", le reiteró mientras su interlocutor negaba con la cabeza. "No te voy a hablar, no me comprometas", recibió como respuesta. "Nadie te comprometió, tenés que ser un poco más educado. ¿Así tratás a la gente?", lo desafió Robertito. El empleado se dio media vuelta y regresó a escena para ponerse cara a cara con este último. "Bueno, tenés razón, andá de este lado", le indicó mientras levantaba una suerte de barrera.

"Pasá de aquel lado", lo apuró mientras le tanteó el hombro. "A mí no me tocás", lo corrió Robertito, quien luego le manifestó: "Pedímelo por favor". Luego de un tire y afloje verbal, el empleado accedió y las aguas se calmaron, aunque a su partida le repitió: "No me comprometas". Tras ese minuto de tensión, Georgina intentó poner paños fríos, mientras Robertito buscó dar explicaciones de lo acontecido.