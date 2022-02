Robertito Funes Ugarte rompió el silencio y destrozó a C5N tras su salida

"Robertito" Funes Ugarte reveló por qué se fue de Sobredosis de TV y fulminó a C5N.

“Robertito” Funes Ugarte abandonó C5N para desembarcar en A24, después de 13 años trabajando en el canal. Por lo inesperada que resultó su salida, muchos de sus televidentes se preguntaron cuál habría sido el motivo de su decisión. Ahora, reveló una razón que hasta entonces no había enumerado.

“No tenía ganas de estar ahí. Sentí que ya cumplí mi ciclo, ya estaba, Yo sentía que ya no pertenecía al lugar. Ya me sentía sapo de otro pozo y no me valoraban el trabajo”, expresó durante una entrevista en el ciclo radial Montagna, de Radio Rivadavia (AM 630). Meses atrás, Robertito había decidido irse de Sobredosis de TV, porque el programa ya no era el mismo de antes, según él. Esta vez, agregó que tuvo que ver con el trato que recibía por parte del canal, que según él, cambió especialmente después del retiro del empresario Daniel Hadad, exdueño de C5N.

Por otro lado, pudo encontrar en A24 un nuevo camino en su carrera en los medios junto a Mariana Contartessi, con quien conduce El Diario de la Tarde desde las 15 hasta las 17 horas. “Estoy en un momento muy bueno de mi vida. A24 me dio una nueva oportunidad y yo la tomé”, cerró “Robertito.

La otra razón por la que “Robertito” Funes Ugarte decidió irse de C5N

Además de todo esto, Funes aseguró que hubo un gran cambio en Sobredosis de TV que lo hizo sentir incómodo. "Cuando yo percibí que el programa iba por otro rumbo, no el del humor, no el de la ironía, dije chau”, dijo en diálogo con Agarrate Catalina, transmitido por la radio La Once Diez (AM 1110).

Según Funes, el programa se volvió “muy político” y eso lo hizo sentir incómodo. “Había un grupo de gente muy militante, muy marcado en su pensamiento. Para mi fueron cuatro años muy lindos. Al principio era un programa de archivos, con un toque político, y después se volvió muy político. Eso me incomodó”, cerró. En su discurso de despedida, “Robertito” había dicho que dejaba el programa “por cuestiones personales” y “porque hay ciclos que se cumplen y cuando se cumplen, se cumplen”.

Con respecto a su incomodidad sobre los temas políticos que surgían en el canal, aclaró que jamás tuvo una bajada de línea sobre lo que tenía que decir y que siempre se sintió libre para expresarse. “Nunca me dijeron 'no digas esto' o 'decí lo otro', yo soy absolutamente libre de decir todo lo que pensaba. Pensando distinto muchas veces se me ha respetado”, finalizó.