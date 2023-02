Robertito Funes se cansó y frenó en seco a Alfa de Gran Hermano: "Sé lo que es laburar"

Walter "Alfa" Santiago y Robertito Funes Ugarte tuvieron un picante cruce en vivo en A la Barbarossa (Telefe).

Walter "Alfa" Santiago, el reciente eliminado de Gran Hermano 2022 (Telefe), protagonizó un tenso momento al aire con Robertito Funes Ugarte en A la Barbarossa (Telefe).

"Alfa" se convirtió en uno de los personajes más controversiales dentro de la casa de Gran Hermano debido a sus actitudes y sus contestaciones al resto de sus compañeros. Ahora que está afuera del reality, tampoco se guarda las cosas que siente, incluso si ello implica discutir con un conductor en plena entrevista.

Así sucedió con Robertito, cuando en pleon debate con los panelistas, el conductor soltó, ya cansado de las reiteradas interrupciones del hombre de 61 años: "¡Momento! Ahí está. 'Alfa', levantaste a mano y milagrosamente pediste permiso para hablar. Gracias". "Alfa" no dejó pasar esta situación y lo enfrentó inmediatamente.

"Siempre lo hago, lo que pasa es que Roberto no se da cuenta", contestó Walter. Los panelistas presentes hicieron gestos de sorpresa y Robertito lo frenó en seco: "Hace 20 años que estoy en un noticiero o estuve y sé lo que es laburar, trabajar con compañeros que quieren trabajar. Fui columnista, movilero, así que sé cuándo hay que hablar y cuándo se puede. En este caso, pediste la mano vos y la tenés".

Walter "Alfa" Santiago se le declaró a Nancy Pazos

Recientemente, Walter "Alfa" Santiago tuvo una acercamiento romántico hacia Nancy Pazos tras su paso por el programa de Georgina Barbarossa. "Alfa" encaró a la periodista en los camarines y grabaron un cómico video juntos. "Acá con mi reina", le dice Walter al comienzo del clip, mientras la abraza e intenta besarla. "Cómo te gustan a vos las minas que no te dan bola. Sos un poquito histérico, se nota. Igual entre la Brel (Marisa) y yo...", bromeó Nancy, en referencia a su colega. "Pero mirá como se me pega, cómo viene. No me da bola pero viene y se me arrima", dice "Alfa".

"Están todos invitados a mi casamiento con Nancy Pazos, ¿escucharon?", agregó el hombre de 61 años hacia el final del video. "Como yo dije cosas tan horrendas sobre vos, tus seguidores no lo pueden creer. No, salí de acá, lo único que falta te lo cobro eh", contestó la periodista. "Pará, yo te lo cobro, que el que está cobrando acá soy yo, eh. ¡Ojo, eh, que vos vas a querer vivir de mí!", cerró Walter, divertido. El clip se viralizó en las redes sociales y miles de usuarios se preguntaron si habrá algo más que amistad entre el ex "hermanito" y Pazos.