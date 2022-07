Ricky Diotto, expareja de Fernanda Callejón, rompió el silencio tras los rumores de infidelidad

Ricky Diotto se expresó en sus redes sociales sobre el el rol de la prensa en su separación de María Fernanda Callejón.

El exesposo de María Fernanda Callejón, Ricky Diotto, rompió el silencio tras ser acusado de serle infiel a la madre de su hija con la novia del cantante Iván Noble. El modelo apuntó contra los medios de comunicación que instalaron esta versión y pidió respeto a su familia, en especial a la pequeña Giovanna.

"Esto es completamente falso. Estoy solo y muy triste viviendo esta separación y tratando de proteger a Giovanna. Con Fer terminamos en paz y respetándonos como hicimos todos estos años", comenzó su descargo Diotto en una de sus historias de Instagram. Y agregó: "Les pido un poco de tranquilidad, sobre todo porque Gio sabe leer. Gracias".

Callejón también se pronunció sobre las noticias que involucran a su ex y a la actual pareja de Iván Noble: "Después de que yo estuve acá, ella arremetió nuevamente y ahí sí agrego: ella (Iavícoli) mostró eso, pero no dijo quién era la mujer. Y después agregó que era la mujer de un famoso. La escucho y otra vez me estalla el celular. No perdamos el punto de que hay una menor acá. Entonces la llamé y le dije: ‘Mirá, ¿por qué no decís quién es? Dame la data o tirala, no la dejes picando. No especules con el dolor de una familia porque no te lo voy a permitir", enunció la actriz en diálogo con Ángel de Brito y el equipo de LAM.

"Yo no sé quién es (en referencia a la mujer con la que chateaba Ricky Diotto) y ella tampoco. Todo bien, pero con el dolor de una familia no", concluyó su descargo María Fernanda, algo enojada con Iavícoli por exponer esa información en público.

Historia de Instagram de Ricky Diotto.

La noticia que Karina Iavícoli dio sobre la separación de Fernanda Callejón y Ricky Diotto

"La persona con la que Ricky Diotto se escribía, se escribe, con la que mantendría, mantiene una relación se llama Martina. Es una chica de Tandil, pero vive en Capital Federal. Tiene un showroom de ropa y accesorios. El punto es que ella está en pareja hace bastantes años con un músico muy reconocido, no sé si él está al tanto de que ella se escribe y se ha visto con Ricky Diotto", enunció la panelista de Socios del Espectáculo, el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece. Y agregó: "Es la pareja de Iván Noble, tienen una relación que van, vienen, él le lleva unos años y por lo que yo sé, ellos siguen saliendo".