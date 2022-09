Ricardo Montaner y una escandalosa interna en La Voz Argentina

En la recta final del programa, el famoso cantante argentino-venezolano enfrenta un terrible revés dentro de su equipo de finalistas.

Ricardo Montaner enfrenta una fuerte interna dentro de su equipo en la instancia final de La Voz Argentina. Luego de que el público eligiera a los participantes que pasarían a la instancia de cuartos de finales del team del cantante, Montaner habló de una fuerte interna entre dos participantes que generó gran conmoción en redes. Y ahora salieron a la luz más detalles sobre el tema.

"Ahora más que nunca los necesito en armonía. Se que hay dos de este equipo que no se llevan bien, que tienen rivalidad entre ustedes. Yo necesito que este equipo tenga armonía. ¿Que eso? ¿La rivalidad? no me gusta. ¿okey?", lanzó Montaner al aire de La Voz Argentina la semana pasada. Luego, añadió: "Y si no mejoran lo voy a decir en vivo. ¡Vamos el equipo Montaner!".

Luego de que Ricardo Montaner dejara esa puerta abierta, muchos internautas y seguidores empezaron a especular sobre el tema. Sin embargo, recientemente la cuenta de Instagram Mundo de Famosos terminó con el misterio y reveló los nombres de los dos participantes que se llevan mal.

Se trata de Emanuel y Julia, dos de los participantes favoritos del público. Al parecer, ambos cantante tendrían una mala relación y se habrían enfrentado en varias ocasiones en el detrás de cámaras. Además, también se conoció que tuvieron varios discusiones con gente de la producción y otros compañeros.

Montaner ridiculizó a un participante de La Voz: "Debes hacerlo en secreto"

Ricardo Montaner expuso a un participante de su equipo en La Voz Argentina y lo ridiculizó en frente de todo el público. Recién iniciada la instancia de playoffs en el reality show, el cantante argentino-venezolano eligió a cuatro participantes de su equipo para que pasaran a la instancia del show en vivo, pero luego del show de uno de ellos, Montaner le hizo una fuerte crítica.

La situación se dio luego de la interpretación de Emanuel Cerrudo, quien cantó una versión en español de I Have Nothing. Sin embargo, cuando terminó, Ricardo Montaner no le dio la devolución que esperaba ya que criticó dos actitudes que tuvo de forma espontánea. Luego de finalizar su presentación, Emanuel se arrodilló y luego explicó: "Quería agradecerle a Dios por este momento. A pesar de que tengo una pequeña disfonía".

"Tu voz es un privilegio, pero quiero decirte dos cosas que yo no haría. Como un consejo hacia el futuro", empezó por decir Ricardo Montaner antes de hacer un polémico comentario. "Una cosa es que no debes anunciar que tienes una disfonía porque al que no se había dado cuenta se lo anunciaste. Y, dos, el arrodillarte, como dijiste, para dar gracias a Dios", lanzó Montaner.

En este marco, el papá de Mau y Ricky se explicó: "Gracias a Dios se le da en secreto, en lo íntimo, en la soledad de tu camarín, en el cuarto, en el baño... y él se va a encargar de honrarte en público. Le tienes que dar gracias en lo secreto. Es entre tú y él". Esta actitud generó gran polémica en redes sociales y muchos internautas lo criticaron por querer entrometerse en la forma que tiene de practicar la religión.