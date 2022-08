Ricardo Montaner filtra cómo hizo Camilo Echeverry para llegar a la fama

Ricardo Montaner dio detalles acerca de qué es lo que hacía Camilo Echeverry, esposo de su hija Evaluna Montaner, antes de alcanzar la fama en la música. También dio detalles de cómo lo conoció.

Ricardo Montaner se decidió a compartir un detalle muy particular de su relación con Camilo Echeverry. El cantante argentino que se desempeña como jurado de La Voz Argentina contó qué hacía el esposo de su hija Evaluna Montaner antes de convertirse en una personalidad de la música internacional.

Por medio de una entrevista que le concedió al conductor y productor mexicano, Yordi Rosado, Montaner fue consultado por el vínculo que tiene con Camilo. Según precisó, todo comenzó hace algunos años, cuando iba en un auto junto a su pareja, Marlene Rodríguez, y su hija Evaluna les compartió la música que componía el joven colombiano.

"Íbamos saliendo un día en mi carro, Evaluna, Marlene y yo. Estoy saliendo de la casa y me dice: ‘Papá, ¿podemos aprovechar el viaje que te quiero poner unos demos de un muchacho con el que estoy hablando?’. Saliendo no, porque él vivía en Colombia y ella en Estados Unidos", explicó Ricardo. Y añadió: "Empezó a poner los demos y me encantaron las canciones que Camilo escribía".

De acuerdo a lo que indicó, la canción que Evaluna le hizo escuchar a su padre era "Corazón de hojalata". Inmediatamente después, Montaner quedó tan enloquecido con el tema que le hizo una curiosa propuesta a Camilo. "Le digo: ‘La semana que viene tengo que ir a Colombia, tengo que ir a Bogotá por un día, ¿quieres venir?’. Y se vino conmigo, llegamos a Bogotá, estaba Camilo esperando en el aeropuerto y fuimos al hotel donde yo me hospedaba".

Ricardo Montaner, Evaluna Montaner, Marlene Rodríguez y Camilo Echverry.

"Esa noche cenamos juntos en el restaurante del hotel y empecé a hablar con él y me cayó extraordinariamente bien, aún no eran novios", agregó el cantautor nacido en la Argentina, quien sin dudas tuvo un rol clave para impulsar la carrera del músico de bigote. Finalmente, Ricardo Montaner recordó cómo fue que se enteró del noviazgo entre Camilo y Evaluna al poco tiempo de conocerse: "Me voy a dormir y a la mañana siguiente me encuentro con Eva para tomar el desayuno y luego irnos al aeropuerto y me dice: ‘Papi, me pidió que fuera su novia. Desde anoche somos novios'".

Ricardo Montaner fulminó a un participante de La Voz Argentina

Ezequiel cantó la canción Zamba y Acuarela, de Raly Barrionuevo, mientras que Octavio interpretó Mía, un folclore del artista mexicano Armando Manzanero, quien falleció en 2020. A pesar de que Mau y Ricky votaron por el segundo para que siguiera en la competencia, Montaner le remarcó un error casi imperdonable que cometió al subirse al escenario.

“Sin lugar a dudas, en esta etapa hay una serie de exigencias y cosas que uno ya da por hecho que deben suceder. Yo siento que este Knockout fue medio accidentado para los dos. Jugó un poquito en contra el instrumento en Ezequiel, porque justo al final cuando tienes que dar esa nota ahí arriba, estuviste dudoso. Y es lo que le pone la corona a lo que acababas de hacer", comenzó Montaner.

Por otro lado, a Octavio le recriminó que modificó la letra de la canción original, cosa que no debería hacerse. "Yo creo que perdiste la oportunidad, con toda esa nostalgia y esa lágrima que tú tienes, de hacer algo más que sublime con esta canción. Le cambiaste la letra desde que empezó, hiciste tu propia versión y creo que a Manzanero no le hubiese gustado mucho”, expuso tajante. Es por esto que Montaner votó que Ezequiel debía quedarse en la competencia. "Siento que los dos tuvieron problemitas pero que Ezequiel por lo menos nos ofreció al menos una versión de zamba bastante personal”, cerró.