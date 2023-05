Ricardo Darín y una grave acusación contra Adrián Suar: "Perversa maniobra"

El Trece comenzó a recortar escenas de la telenovela de PolKa y generó enojo en el elenco. El consagrado actor se sumó a la ola de rechazos y cuestionó la decisión.

El Trece tomó una polémica decisión con ATAV y su director de programación, Adrián Suar, se convirtió en el blanco de todas la críticas. La segunda temporada de la novela de PolKa no tuvo la recepción que esperaban y luego de reiterados cambios de horario decidieron "recortar" episodios. La directiva enfureció al elenco, pero también causó malestar en figuras como Ricardo Darín.

Ante el bajo rating que tuvieron los primeros capítulos de Argentina, tierra de amor y venganza 2, la tira comenzó a emitirse pasadas las 23. El cambio no funcionó, por lo que los editores del canal del Grupo Clarín empezaron a reeditar la telenovela para quitar los temas que "generaron rechazo" en las redes "Empezaron con la tijera 'pum, pum', y los actores dicen 'me cortaron esta escena que era fundamental', no sé qué escena se refieren, pero sienten que desvirtuaron la historia", indicó Ángel de Brito.

Tanto fue el revuelo que causó la decisión, que los medios le consultaron a Ricardo Darín su opinión sobre lo sucedido. El consagrado actor argentino estuvo presente en la avant premiere de la primera película de Dolores Fonzi como directora y no dudo en cuestionar a las autoridades de El Trece.

¿Ves ATAV. porque es la única ficción en la televisión argentina?", le consultó el cronista de Intrusos. "Sobrevolé un capítulo, pero no puedo, porque yo estoy trabajando, entonces normalmente a la noche es ducha, comer algo, a la cama, porque arranco muy temprano, todos los días a la seis de la mañana", explicó.

Luego, el cronista le consultó sobre los polémico recortes de escena y el protagonista de Argentina 1985 respondió sin titubear. "¿Alguna vez te paso de participar de una serie que se acortara los capítulos para adelantar el final?", preguntó el periodista. "No, he estado en una serie o novela donde directamente nos pegaban una patada en el culo y se terminaba rápido, pero eso de ir acortando los capítulos es una nueva perversa maniobra inventada que yo desconocía", contestó de manera contundente.

De inmediato, el notero le contó que Suar reconoció que fue un error y dejó sin efectos la medida: "Adrián lo empezó a hacer y después se retracto, y dijo, 'no, la verdad voy a poner todos los capítulos como corresponde". Y pese a la crítica inicial, Darín apoyó a su colega. "Adrián es uno de los pocos tipos en este país que le ponen toda la garra a la ficción, a la producción nacional y merece todo mi respeto", cerró.

El Trece dio marcha atrás y los fans de ATAV festejaron

Tras la furia del los protagonista de ATAV, Adrián Suar se hizo cargo del error que significó acortar la novela e informó que no volverá ocurrir. "Hice como 70 ficciones y me ha pasado en 6 o 7, si alguna escena se cortó porque yo no quería que terminara tan tarde, pido disculpas y vamos a tratar de mejorar eso”, indicó.

Pero los actores no fueron los únicos que alzaron su voz contra el gerente de programación de El Trece. Los fanáticos de ATAV reclamaron por la extensión original de los episodios e hicieron tendencia en Twitter el hashtag #ATAV2 durante toda la semana.

Al parecer, las quejas tuvieron el efecto deseado, ya que el periodista Polito Moreno informó que el canal revirtió la decisión y se comenzará a transmitir los capítulos completos. "Para los seguidores de ATAV 2, El Trece dejará de recortar escenas desde hoy. Después de las críticas del elenco y el público", afirmó en Twitter.

La novedad rápidamente tuvo eco en el elenco de la tira. Por ejemplo, Camila Mateos, quien interpreta a "Pilar" en la ficción, se expresó en las redes sociales para agradecer al público por "bancar" a la novela y no permitir que el trabajo del equipo sea invisibilizado. "Gracias a la gente que banca #ATAV2 !! A partir de hoy vemos los caps completos hicimos esta ficción con bocha de amor, gracias de verdad!", escribió la actriz y la publicación recibió cientos de comentarios de los fanáticos.