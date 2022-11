Revelan que hay "malestar" con una figura de El Trece

Filtran que hay en la productora Kuarzo hay molestias con una importante figura de El Trece.

Marina Calabró reveló que desde la productora Kuarzo no están nada contentos con una figura de El Trece que desde hace algunos meses aguarda por algún proyecto que le convenza. "No quiere hacer un magazine de actualidad", contó la periodista del Grupo Clarín.

Se acerca el 2023 y los canales ya empiezan a resolver cómo será su programación durante el año, que tendrá sin dudas como punto saliente las elecciones presidenciales. Por eso, las principales señales idean proyectos con la coyuntura y la actualidad como eje central. Un programa de ese estilo planeaba la productora Kuarzo para ocupar la franja que dejará libre Momento D en las tardes de El Trece.

Pero la productora quería tener a una conductora en particular, con la que todavía tiene un contrato, y la presentadora ya habría desechado la propuesta. "No quiere. Ratificamos la información de que estuvo en Kuarzo, habló con todos en la productora, pero dice que no quiere hacer un magazine de actualidad", contó Marina Calabró en su columna de espectáculos en Lanata sin filtro.

"Ella quiere hacer entretenimientos, una cosa más liviana y menos comprometida con el día a día de la coyuntura", sumó la periodista sobre la negativa de la conductora. Y según contó Calabró, en Kuarzo no están muy contentos con Carina Zampini, la presentadora involucrada: "Y hay cierto malestar en Kuarzo con Zampini, pero se trata de buscar un proyecto que le guste".

En mayo de este año, la conductora había confirmado su regreso a la televisión tras su alejamiento de la pantalla chica por el final de El Gran Premio de la Cocina en El Trece. En aquella charla con Socios del espectáculo, Zampini se había mostrado tranquila y contenta mientras aguardaba que Kuarzo le propusiera algún proyecto que la convenza.

Ángel de Brito le arruinó la estrategia a Adrián Suar en El Trece

Hace poco tiempo, el conductor de LAM había escrito en sus redes sociales que dos participantes de El Hotel de los Famosos ya habían sido eliminadas. Frente a esta situación, Pampito, periodista de espectáculos que trabaja en el programa Mañanísima de Carmen Barbieri, lo expuso de manera contundente.

"¿Qué te pareció que haya puesto todo del hotel? Quién se fue, quién abandonó y todo. Yo los odié", le preguntó una seguidora por Instagram, en el juego de preguntas y respuestas con la gente que tuvo por la red social. "Creo que no está bien. No me parece que tengamos que hacer mierda la industria los mismos que la hacemos", consideró.

No solo eso, sino que estuvo en la filmación del reality show de El Trece y contó su experiencia tras estar en las instalaciones del lugar. "Ayer estuve y es impresionante la producción que tiene y la plata invertida", expresó Pampito. La fecha de estreno será el 20 de marzo de 2023.