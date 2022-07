Revelan el código secreto que tiene Julián Álvarez con Luciana Salazar cuando juega River

En Socios del espectáculo revelaron cuáles son los gestos de amor que se envían Luciana Salazar y Julián Álvarez durante los partidos de River.

En la emisión del viernes de Socios del espectáculo revelaron el código secreto que tendrían Luciana Salazar y Julián Álvarez para enviarse cariñosos mensajes cada vez que juega River Plate. "Es por los goles que le dedica a Luciana", contó Paula Varela en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece.

Hace unos días los portales y programas de espectáculos comenzaron a especular con que Luciana Salazar había empezado a salir con un integrante de La Scaloneta luego de que Marcelo Polino revelara ese dato, aunque no quiso confirmar de quién se trataba. Las posteriores investigaciones de los periodistas del rubro concluyeron con que la nueva pareja de la ex La Academia sería nada menos que Julián Álvarez, jugador de la selección nacional y de River Plate.

El viernes, en Socios del espectáculo Paula Varela reveló que descubrió los mensajes que el futbolista le manda a Salazar en medio de los partidos del Millonario. "Ya habíamos contado que le había dedicado los goles haciendo un gesto", recordó la panelista, antes de dar más detalles. En ese sentido, Varela siguió con su descubrimiento: "Me puse a buscar porque los fanáticos empezaron a mandarme fotos y encontramos la foto, esto fue el domingo 19, día del padre".

A continuación, la panelista mostró el tradicional festejo de Julián Álvarez en River, emulando a Spiderman. "Y después se ve en la otra foto la L que hace con las manos por Luciana que ahí está. Es por los goles que le dedica a Luciana", agregó Paula Varela. Respecto a lo que compartió Salazar, la panelista sumó: "Por eso ella subió fotos en sus historia con la L y dos gallinitas y esas son las cositas de amor, los guiños de amor entre ellos". Finalmente, Mariana Brey deseó que la felicidad "le dure".

Cómo reaccionó Martín Redrado a la relación de Luciana Salazar y Julián Álvarez

"Quedate con el que te bese como loco, te haga el amor como un pervertido, te trate como una dama y te ame como un idiota", compartió la ex La Academia en sus redes sociales, muy enamorada. De eso hablaban en Socios del espectáculo cuando Adrián Pallares lanzó una filosa reflexión: "Qué mensaje para uno que yo sé".

"Parece que Redrado no hacía el amor como un pervertido", bromeó Rodrigo Lussich, poniéndole nombre propio a las palabras de su co-conductor. Enseguida, Paula Varela se encargó de aclarar que Salazar con Redrado "tenían una piel tremenda", y que ese es el motivo por el que la modelo no puede "soltar" al economista.

Mariana Brey coincidió con su colega y afirmó que eso era "lo único que unía a la pareja". Por otra parte, Pallares agregó: "Lo que cuenta gente cercana es que Redrado se despertó ayer con los pelos así revueltos y está que no puede entender". "Te juro que no lo puede creer. No puede creer que le esté pasando esto. Él está pensando en el casamiento. Martín no te distraigas", agregó el conductor de Socios del espectáculo.