Revelan CONMOCIONANTES detalles de la SALUD DE WANDA NARA y su última decisión: "Todo fue cambiando en horas"

Se dio a conocer cuál fue la reacción de Wanda Nara al descubrir el problema de salud que enfrenta.

Wanda Nara tomó una contundente decisión con respecto al problema de salud que enfrenta. Días atrás, la empresaria había sido internada en el Sanatorio Los Arcos luego de que los médicos le detectaran que algunos valores de sus análisis de su chequeo de rutina le habían dado mal y que tenía el bazo inflamado. Desde entonces, salieron a la luz varios rumores sobre que estaría enfrentando una grave enfermedad. En medio de esta incertidumbre se supo cuál fue la postura que tomó la esposa de Mauro Icardi al notar que algo no andaba bien con su salud.

Tras las repudiables declaraciones de Jorge Lanata, quien aseguró que Wanda tenía leucemia, sin la confirmación de la conductora de MasterChef ni un diagnóstico médico oficial que lo comprobara, la empresaria hizo un descargo en sus redes sociales en el que apuntó contra el conductor. Además, explicó que sigue a la espera de nuevos análisis. En este contexto, Ángel de Brito reveló detalles sobre la charla privada que tuvieron y contó cuál fue la decisión que Wanda tomó al recibir los resultados de sus primeros estudios.

De Brito reveló en LAM (América TV) que se encontró con Wanda en la postfiesta de los premios Martín Fierro y sacó a la luz algunos detalles sobre la charla que tuvieron. De acuerdo con su relato, Wanda le contó que se iba a ir de vacaciones con Icardi de forma separada "por cosas que no importan", pero que iban a reencontrarse en Europa.

"Yo me la encontré a Wanda en los Martín Fierro. Estuvimos charlando, bailando. El miércoles, se fue a hacer unos estudios de rutina, primero porque se siente contenida por los profesionales argentinos, porque los entiende cuando le dan los valores y le explican y porque son excelentes. Entonces, prefirió hacérselos acá", continuó. "Cuando se hace los estudios, encuentran los valores que no estaban bien. Se repiten y los valores vuelven a dar de la misma manera”, amplió el conductor.

Y explicó que el único síntoma que tenía Wanda antes de hacerse el chequeo era una pequeña molesta en el bazo, "que no sabían si era ginecológico o realmente el bazo". "No sentía nada preocupante para hacerse el control, se los hizo porque corresponde hacérselos una vez por año. Ella es una chica sana que nunca tuvo problemas de salud y que se hacía los chequeos como cualquier persona. Podría haber viajado a sus vacaciones, haberse hecho los chequeos más adelante, y a veces es tarde. Tuvo suerte de ir a hacérselos antes de viajar”, amplió.

Además, contó que el plan de Wanda era viajar al día siguiente de los Martín Fierro, pero que decidió hacerse los chequeos. "Iban a viajar todos hoy, en realidad, pero todo cambió a partir de los resultados del miércoles. La semana pasada, ella terminó de grabar MasterChef y organizó una fiesta para los participantes, los jurados y la producción, ya venía trabajando bastante. Hacía el domingo, y se iba de vacaciones, pero todo fue cambiando en horas”, cerró De Brito.

Qué dijo Jorga Lanata sobre la salud de Wanda Nara

Jorge Lanata fue repudiado por haber revelado un diagnóstico de Wanda, sin tener información oficial al respecto ni el consentimiento de su familia. “Mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara y otra de ellas cercana al hospital y lo que nadie está diciendo y no entiendo por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo: que Wanda Nara tiene leucemia”, lanzó Lanata en Radio Mitre.

Lejos de disculparse con la empresaria, se defendió en Periodismo Para Todos (El Trece) y declaró: "Lo primero que quiero decir es frío y profesional: chequeé la noticia antes de darla. Pero vale la pena profundizar sobre el tema. ¿Cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique". En este sentido, se justificó con que "las personas no son culpables de la enfermedad que tienen" y que "darlo a conocer no es denunciarlas". "Averigüé antes de darla. Para mí eso es todo. Lamento lo que le pasa a Wanda y espero que pronto se reponga", cerró.