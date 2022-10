Repudiable comentario contra participante kirchnerista en GH: "Polenta"

La participante tuvo un tenso cruce ideológico con María Laura, otra de las competidoras de la nueva temporada Gran Hermano.

Todavía no pasó una semana desde el debut y Gran Hermano (Telefe) ya tuvo su primer encontronazo de participantes: Romina Uhrig y María Laura tuvieron un picantísimo cruce ideológico en una de las mesas compartidas y las redes advirtieron el potencial juego de chicanas que podría generarse de acá en adelante.

Con los 18 concursantes aclimatándose a la casa, Gran Hermano logró uno de sus primeros momentos de duelo entre personalidades. De un lado Romina Uhrig (34), exlegisladora del Frente de Todos, y del otro María Laura (41), peluquera canina que especificó en su presentación "que no le gusta ningún de discriminación", el choque de ideologías políticas tuvo lugar el primer día de convivencia, cuando Uhrig hizo mención de su talento para la cocina.

"Me encanta cocinar, dije que no tengo problemas en cocinar todos los días. Me gusta mucho. Obvio, después nos vamos a poner todos de acuerdo, pero me encanta esa parte: hago de todo", afirmó Uhrig, antes de que María Laura le clavase una fuerte estocada: "Menos polenta, ¿no?". Muy seria, la exlegisladora arremetió con un cortante: "Voy a hacer polenta todos los días".

La infancia de Romina Uhrig, participante de GH

"Cuando fui diputada aprobé la Ley de Cupo Laboral Trans, porque a mí me crió mi tía, que era travesti. Hoy a los 34 años estoy acá cumpliendo mi sueño", relató Romina, quien en 2019 fue diputada nacional y también fue subsecretaria de Relaciones Internacionales y secretaria de Desarrollo Productivo en el municipio de Moreno. Apenas un tiempo antes de entrar a Gran Hermano, Uhrig trabajó como funcionaria en el gabinete de presidencia del Instituto de Prevención Social.

"Me encanta entrenar, me cuido mucho y realmente soy muy insegura conmigo misma. ¿Si me hice operaciones? Qué no me hice... Me hice las lolas, me hice la panza, cada tanto me pongo bótox...", relató Romina en su presentación en el reality. Y les advirtió a sus compañeros: "Tengo mucho carácter, pero soy muy amiguera y muy leal. Aunque a la casa voy a jugar y no voy a hacer amigos".