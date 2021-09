Repudiable burla de un protagonista de La 1-5/18: "Me siento en una fiesta de disfraces"

El artista se confesó sobre un malentendido que lo dejó en ridículo, en medio de una gira de prensa. La 1-5/18 se estrenó el lunes pasado por El Trece.

Uno de los actores de La 1-5/18 protagonizó un cómico momento en medio de un gira de prensa por el estreno de la tira de Polka. Se trató de Gonzalo Heredia, quien se expresó en las historias de Instagram de su compañera de elenco, Ángela Leiva, y reveló que había entendido mal una consigna en relación a la vestimenta que debían llevar los protagonistas de la novela para dar notas.

“Gonza, ya sabemos que sos galán, canchero…, ¿pero era necesario venir tan temprano así vestido?”, lanzó Leiva, a modo de china y entre risas, a la pareja de Brenda Gandini. Por su parte, el actor respondió: “Me siento como en una fiesta de disfraces, donde el que no se disfrazó va igual. Pensé que venían a hacer un programa en vivo y si me iba a sentar en un sillón quería estar un poco elegante”.

Heredia remató su discurso en alusión a una indicación que les habían dado a los actores que se le pasó por alto y que lo hizo quedar en ridículo: “No traje medias, pensé en zapatos lindos… y resulta que no. Había que venir vestido como el personaje”. En el video que compartió la cantante de cumbia, se pudo ver que el artista lucía una camisa y un pantalón ajustado con lujosos zapatos de vestir, sin lugar a dudas, un outfit muy alejado del que utiliza su personaje.

Gonzalo Heredia habló sobre las críticas a La 1-5/18

El actor protagónico de la nueva apuesta de Adrián Suar se refirió a los comentarios detractores que ha recibido La 1-5/18, en diálogo con Radio de la Ciudad. “Cuando salió el trailer se dijo de todo. Siempre hay detractores y críticos para todo. La ficción en sí no es una bajada de línea de lo que está pasando, ni se romantiza la pobreza. No es eso, es un universo, una ficción que transcurre en un barrio pero podría ocurrir en cualquier otro lado”, empezó.

“Yo entiendo todo eso de decir ‘qué poco creíble Gonzalo Heredia haciendo de villero’. Es todo ficción y puede estar contada por todos y desde cualquier lugar, siempre es una ficción. El tema es que siempre caen contra la industria nacional, porque si esto sería material de una plataforma de otro lugar, se ve y no le tiran con todo como a esto”, agregó al respecto.

Gonzalo también hizo alusión a la construcción de su personaje, que tiene una historia diferente a los demás vecinos del barrio donde se desarrolla la trama: “Bruno es un pibe que creció en el barrio, pero de chico se va con su madre al sur. Hubo mucho trabajo de producción, de arte y de detalle, el universo está bien construido, se siente muy real”.