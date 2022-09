Reapareció Nina Pelozo y contó cómo es su nueva vida: "Quería ser alguien"

La dirigente social se convirtió en profesora de biología y disfruta de un buen presente personal. Nina Pelozo contó cómo vivió su época de fama televisiva.

La exparticipante de Bailando por un sueño, Saturnina Pelozo, estudió el profesorado de Biología y actualmente se desempeña como docente. La mujer que se hizo famosa como piquetera cuenta cómo fue ser parte del certamen de Marcelo Tinelli y reveló datos desconocidos al respecto.

"Siempre tuve claro que estaba en el Bailando... para hacer conocida a mi organización y divertirme. Cuando me llamaron de la producción hicimos una asamblea, había 200 personas, y todos votaron que participara. Era obvio que no iba a ganar, no soy bailarina ni vedette", comenzó su descargo Pelozo en diálogo con La Nación.

La profesora de Biología fue partenaire de Facundo Mazzei, quien recién comenzaba su carrera en el Mundo Tinelli. "Yo me había puesto en la cabeza que iba a perder. A Castells (su expareja) le molestó porque yo había bailado desgarrada y decía que era injusto. Y Marcelo le decía ‘bueno, pero el certamen es así’. También se metía en las discusiones Sofovich, que estaba en el jurado", agregó la exparticipante de Showmatch.

"En vez de que me dieran el efectivo, le pedí que organizaran un Día del Niño para los nenes de la organización. Nos trajeron juguetes, heleados e hicimos un evento gigante", contó Pelozo sobre su decisión ante el premio monetario que le entregaron desde el ciclo de Marcelo Hugo.

La divertida anécdota de Saturnina Pelozo con Flor de la V

Pelozo contó que estuvo como comensal en la mesa de Mirtha Legrand y una de sus compañeras de almuerzo fue al actriz y conductora Florencia de la V. "Había unos platos gigantes con un conito y unas ramas alrededor del plato. Yo no sabía qué era, si se podía comer ni siquiera con qué cubiertos. Yo le decía a ella por lo bajo, “¿qué tenedor uso?” y se mataba de risa", contó.

El momento en que Nina Pelozo se dio cuenta que tenía que cambiar

La dirigente social tenía una vida laboral muy precaria y un día tomó la decisión de apuntar a una vida más cómoda y comenzó un nuevo camino. "Era empleada doméstica en negro y el día de mañana quería tener una jubilación. Quería tener conocimiento, capacitarme y ser alguien. Me acuerdo que me decían “ya sos Nina Pelozo”, pero yo quería ser alguien, tener un título que nadie me lo saque", expresó Pelozo y agregó que continúan militando pero menos que antes por el tiempo que le ocupa el trabajo.