La gala de eliminación de "MasterChef Celebrity" fue lo más visto del domingo.

En la noche del domingo, "MasterChef Celebrity", el ciclo que conduce Santiago del Moro por Telefe obtuvo un promedio final de 17.6 puntos con picos de 19, según los datos de la medidora Kantar Ibope.

Antes, "Por el mundo en casa" con Marley y Lizy Tagliani hizo 9.8 puntos de rating. Por su parte, "El mundo del espectáculo" con la película "Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury" en El Trece obtuvo 5.5 puntos.

A la tarde, "Almorzando con Mirtha Legrand" (El Trece) con Juana Viale cosechó 5.8 puntos y "La peña de Morfi" (Telefe) logró 4.9 puntos.

En El Nueve, "Implacables" fue lo más alto de la jornada con 2.1 puntos. En América, lo más visto fue "El show de los escandalones" y "Living in América", ambos con 1.3 puntos.

Por último, en la TV Pública, lo más visto del día fue "La final del TC" con 2.8 puntos y en Net TV, lo mejor de "El Patrón del Mal" midió 0.3 puntos.

"Me parece injusto", Rocío Marengo disparó contra el jurado de MasterChef

MasterChef Celebrity continúa liderando el rating de la televisión argentina. Y en el tramo final del certamen, Rocío Marengo volvió a ser noticia: quedó eliminada del reality, pero también dio que hablar con un fuerte testimonio contra los miembros del jurado: Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. Tras quedar fuera del certamen, la modelo estalló de furia y realizó un fuerte descargo: "Me parece muy injusto".

En la gala del último domingo, Marengo, Leticia Siciliani, Claudia Villafañe, Vicky Xipolitakis y el Mono de Kapanga debieron afrontar un desafío muy complicado. El mismo consistía en realizar su propia plato y luego cambiar dos veces de estación para continuar con la preparación del compañero.

Luego de que Marengo presentara unos canelones como plato, Martitegui le dio la siguiente devolución: "Hiciste los canelones de la madre del Mono sin conocerla. No sumaste nada". En tanto, Betular indicó: "Le faltó cocción. En ningún momento sentí que Rocío puso algo más". Frente a la situación, la participante se excusó y culpó al cantante de Kapanga: "Le puse garra, quiero darlo todo con mis ingredientes. Considero que es muy injusto. Si el compañero trae dos productos porque le da lo mismo estar o no estar en la competencia, es un problema del compañero. Yo no me tengo que hacer cargo".