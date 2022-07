Rating: duro golpe para Telefe sin La Voz Argentina

En una noche atravesada por la Copa Libertadores, Telefe se enfrentó a una inesperada cifra.

La instancia de las audiciones a ciegas de La Voz Argentina está a punto de llegar a su fin y la audiencia continúa igual de fiel que en la primera entrega. Sin embargo, hay rivales contra los que no puede competir y la producción de Telefe lo sabe muy bien. Precisamente, en la noche del miércoles, el reality no salió al aire y esto supuso un duro golpe para el canal.

Frente al partido de River Plate contra Vélez Sársfield en el marco de la Copa Libertadores, la producción de Telefe decidió no sacar al aire La Voz Argentina. En su lugar, la jornada nocturna del canal inició con la emisión diaria de Telefe Noticias y culminó con una versión extendida de Fugitiva, la telenovela turca que emite hace varios meses. Pero pese a esta estrategia, los números del canal de la familia descendieron abruptamente.

La jornada comenzó con un piso de 11,5 puntos para Telefe Noticias contra el recién iniciado partido que, rápidamente, marcó 9 puntos por la pantalla de Fox Sports. Sin embargo, el evento deportivo acaparó todas la atención a los pocos minutos y escaló hasta los 24 puntos por en canal anteriormente mencionado.

Por su parte, la novela turca alcanzó un pico máximo de 12 puntos, posicionándose en el segundo lugar en lo más visto de la noche. Aunque si bien la ficción logró posicionarse arriba de Los 8 Escalones del Millón, su mayor contrincante, que solo alcanzó los 8 puntos, no pudo igualar la racha de los 15 que La Voz Argentina genera en cada jornada habitual.

El desgarrador pedido de una participante al jurado de La Voz Argentina: "Lo perdí"

Los jurados de La Voz Argentina recibieron un emotivo pedido por parte de una de las participantes debido a la sensibilidad de ésta. Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Mau y Ricky y Ricardo Montaner debieron contener a la joven tras un relato que la estremeció.

Se trató de la participante Maru Villamonte, quien no logró convencer a ninguno de los artistas para que dieron vuelta su sillón con su interpretación de Cómo Mirarte de Sebastián Yatra. La joven contó que hacía poco tiempo había perdido a su papá y se quebró en llanto en medio del escenario. "Hoy quiero dedicarle esto a mi papá que hoy no está más conmigo, que lo perdí hace unos meses. Y la verdad es que yo sé que él me acompañó desde un principio", relató la cantante. Y agregó: "Mi última conversación con él fue hablando de que me iba a presentar al casting, así que estoy más que feliz de estar acá realmente".

"Ay, los quiero abrazar", enunció la concursante y, acto seguido, los cinco artistas que forman parte del jurado de La Voz Argentina se levantaron de sus asientos y acudieron al escenario para darle un contenedor abrazo a la cantante, quien dijo estar contenta y agradecida a pesar de no haber sido elegida por ninguno.