Rabiosa defensa de María Rosa Fugazot a Juan Darthés: "Le destruyeron la vida"

Con la anulación del juicio por abuso sexual que inició la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés, María Rosa Fugazot volvió a la carga con una rabiosa defensa al actor.

La noticia de la anulación del juicio que Thelma Fardin le inició a Juan Darthés por abuso sexual significó un duro revés para la lucha del colectivo Actrices Argentinas, que desde el inicio apoyaron a su colega en la denuncia. Con el actor en Brasil, quien salió a hablar y defenderlo nuevamente fue la actriz María Rosa Fugazot, quien se mostró implacable con Intrusos (América TV).

"Yo cuando lo defendí a Juan lo defendí porque lo conocí, porque trabajé mucho con él. Y porque, realmente, nunca vi una actitud desagradable de él. De cualquier manera, la Justicia tiene que cumplir con su trabajo, sea de donde sea. El prejuzgar es muy feo y muy jorobado, porque destruís vidas", aseguró Fugazot, en diálogo con Florencia de la V y su equipo.

Y agregó, de forma muy polémica: "A mí me da dolor. Yo me comunico poco, pero me comunico con Juan. Más allá de lo que diga la Justicia, él ya está destruido. A ese muchacho le destruyeron la vida. Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos. El mensaje hoy es la impunidad porque viajé a Nicaragua, ahí dijeron que había que juzgarlo. Como este tipo se fue prófugo a Brasil, donde dijeron que tenían jurisdicción para juzgarlo”.

"Después de que la justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos, eso significa un nivel de revictimización violento. ¿Todo lo que hice entonces fue para nada? Para que hoy tres tipos digan ‘no, no hay jurisdicción’ cuando un juez ya se había expedido sobre el tema”, cerró, indignada.

Thelma Fardin suma apoyos en Brasil tras el fallo a favor de Juan Darthes

"Nosotros apoyamos a Thelma Fardin en su proceso contra el actor argentino-brasileño Juan Darthés por abuso sexual. Es por Thelma, por nosotras, por todas las sobrevivientes de violencia y abuso sexual en la Argentina, en Brasil y en cualquier lugar del mundo", expresaron desde Amnistía de Brasil.

El tribunal judicial de Brasil que falló en el caso contra el actor Juan Darthés, acusado de violar a su colega Thelma Fardín en Nicaragua en 2009, aclaró que su decisión solo dejó en suspenso el juicio hasta que lo tome el fuero correspondiente, pero que eso no implica ni una absolución ni un freno para las investigaciones.

La sala Quinta del TRF3 decidió por dos votos contra uno aceptar el pedido de la defensa del actor nacido en Brasil para que quien lo juzgue sea la justicia común y no la justicia federal, como venía ocurriendo desde mediados de 2021.