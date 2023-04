Quién se va de MasterChef: el nuevo participante eliminado en Telefe

En la gala de este domingo 16 de abril se conocerá el próximo participante eliminado de MasterChef, el exitoso reality de cocina de Telefe que conduce Wanda Nara. Quién es el concursante que tiene muchas chances de irse del programa.

MasterChef continúa generando revuelo en la TV argentina. Tras poco más de dos semanas de su lanzamiento, este domingo 16 de abril se conocerá un nuevo eliminado del reality de cocina emitido por Telefe. En las últimas horas, se especula sobre quién es el próximo participante que se va del programa.

Con la conducción de Wanda Nara, en la jornada de esta noche habrá varios concursantes que deberán enfrentar diversos obstáculos para poder zafar de la eliminación. Tal y como sucede siempre, el jurado estará conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, chefs de renombre en la gastronomía argentina.

Quiénes son los participantes que siguen en MasterChef

Delfina

Estefanía

Daniela

María Sol

Aquiles

Agustín

Silvana

Los miembros del jurado de MasterChef.

Quiénes son los participantes eliminados de MasterChef hasta el momento

Emilio.

Micaela.

Quiénes son los participantes que se pueden ir hoy de MasterChef

Antonio

Candelaria

Carlos

Juan Francisco

Juan Ignacio

Rodrigo

Rodolfo

Pero, ¿quién se va de MasterChef este domingo? Según se especula en las últimas horas, en las redes sociales trascendió que Rodolfo será el nuevo participante eliminado del famoso programa de cocina.

Las reacciones de las redes sociales

Wanda Nara sacó un cuchillo en MasterChef y Martitegui la frenó

Todo comenzó cuando la participante Candelaria estaba luchando por abrir una caja que contenía los ingredientes para su receta. Para hacerlo, había que adivinar un código que se obtenía sumando y restando una serie de números. Como la joven no logró hacer el cálculo matemático, se desesperó y la esposa de Mauro Icardi corrió a ayudarla.

"Cande, ¡abrilo con el cuchillo!", le gritó a Candelaria. "¡Nooo, no escuches!", le advirtió Donato de Santis "¡Es la mala influencia!", agregó Damián Betular. "Sí, es como la mala alumna dando consejos", sumó Martitegui. Luego, De Santis le recordó a la joven que para ser cocinero es muy importante saber sumar, por lo que no debería tener dificultades para abrir la caja.

"Abrila así, como sea", le dijo Wanda con un tono de impaciencia, mientras la abría con un enorme cuchillo. "Con un cuchillo, abriendo una caja. La amo", sumó la joven. Martitegui se acercó y ayudó a la joven a resolver el cálculo para abrir la caja sin estropearla. "No, no, no, esto no puede ser así. Es fácil, dale, 108", le dijo el cocinero. Acto seguido, miró a la conductora y le dijo: "La violencia no conduce a nada, Wanda". "Si me dejabas cinco minutos más, esta caja te la hacía puré", le advirtió la diva.