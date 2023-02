Quién se va de Gran Hermano: el participante eliminado en Telefe

Se conoció quién puede ser el próximo participante eliminado en la casa de Gran Hermano, el reality más famoso de la TV. El nombre del nuevo concursante que se va del reality de Telefe, según las encuestas, en la gala del domingo 19 de febrero.

Quedan muy pocas semanas para que se lleve a cabo la gran final de Gran Hermano. En la previa de una nueva gala de eliminación que promete ser vibrante en la pantalla de Telefe, un jugador deberá abandonar el reality este domingo 19 de febrero de 2023. A tan sólo unas horas de que se conozcan los resultados de la votación, se filtró quién es el participante que puede quedar eliminado: varias encuestas de los usuarios de Twitter arrojaron resultados contundentes sobre quién es el próximo concursante que se va del programa.

Durante la gala del pasado miércoles 15 de febrero, y en medio de denuncias por "fraude" en la casa, el reality comandado por Santiago del Moro tuvo una gala de nominación en la que varios participantes quedaron en placa: Camila Lattanzio, Daniela Celis, Nacho Castañares y Lucila "La Tora" Villar. Es clave tener en cuenta que Romina Uhrig -líder de la semana por haber ganado la prueba de GH- decidió salvar a Julieta Poggio, quien también había quedado entre los nominados.

Camila Lattanzio, Lucila "La Tora" Villar, Daniela Celis y Nacho Castañares, los nominados de Gran Hermano del domingo 19 de febrero de 2023.

Cómo votar en la gala de eliminación de Gran Hermano

Para votar al participante que se desea eliminar de la casa de Gran Hermano, los televidentes deben escribir el nombre de uno de los concursantes que están en placa enviando un mensaje SMS al 9009.

Quién se va de Gran Hermano en la gala de eliminación del domingo 19 de febrero: qué dicen las encuestas

En las últimas horas, se conoció en las redes quién es el participante que abandonará la casa de Gran Hermano en la gala de eliminación de este domingo 19 de febrero. De acuerdo a varias publicaciones, comentarios y especulaciones que hubo en Twitter y en otras redes sociales, los jugadores que más chances tienen de irse son Camila Lattanzio y Daniela Celis.

Sin embargo, y de acuerdo a las encuestas que trascendieron en Twitter, Camila se va del programa por el voto de la gente luego de la salida de Walter "Alfa" Santiago, su compañero más compinche. En tanto, Daniela Celis, Nacho Castañares y Lucila "La Tora" Villar continuarán en el reality de Telefe.

Quiénes son los participantes eliminados de Gran Hermano hasta el momento

Tomás Holder.

Martina Stewart Usher.

Mora Jabornisky.

Juan Reverdito.

María Laura "La Cata".

Juliana Díaz.

Coti Romero.

Alexis "Conejo" Quiroga.

Thiago Medina.

Maxi Giudici.

Agustín "Frodo" Guardis.

Ariel Ansaldo.

Walter "Alfa" Santiago.

Denuncian fraude y acomodo en Gran Hermano: el video que complica a Telefe

Todo comenzó cuando Uhrig, la líder de la semana, dijo al aire que iba a salvar a Daniela Celis pero que, tras una conversación con "Gran Primo", se dio cuenta de que lo mejor era salvar a Julieta Poggio de la placa de nominados. El video del momento se viralizó en pocos minutos y millones de usuarios se preguntaron quién será esta persona.

"Yo estoy muy confundida, hoy me confundí más porque hablé con ‘Gran Primo’ y como que ya tenía tomada la decisión, pero me dijo unas cosas y me hizo confundir mucho”, había declarado la exdiputada en vivo. Más tarde, Santiago del Moro dijo que se trataba de Juan, el psicólogo de la casa, cuyo trabajo es escuchar y asistir a los participantes.

Sin embargo, luego Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), intervino y dijo que "Gran Primo" no era el psicólogo, sino otra persona que suplanta a Rodrigo Vals, la voz principal de Gran Hermano. “Es el que habla con los chicos en el turno noche”, aseguró. Si esto es cierto, esta persona estaría filtrando información del exterior, algo que está terminantemente prohibido en las reglas del juego.